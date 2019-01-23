图片版权 AFP/Getty Images Image caption 在奥运期间，色情刊物将在日本便利店消失。

日本两大连锁便利店表示，2019世界杯橄榄球赛及2020东京奥运期间，将停止售卖色情刊物。

在日本有超过两万分店的7-11 便利店表示，希望“为顾客塑造一个恰当的购物体验”。

他们的竞争对手罗森，在日本有超过14,000间分店，该店也同时宣布类似的消息。

世界杯橄榄球赛及奥运将吸引大量的游客前往日本。

日本的24小时便利店非常受欢迎，货品种类繁多，包括热饮、冷藏食物以及上班族的恤衫。

在一般情况下，色情刊物会与其他货物被放在便利店的门口附近，更有被放在下层的货架上。便利店商担心会带来负面的印象。

“过去男性光顾7-11时，以购买饮料或速食为主。而货物的位置也依照购物习惯而设计。”7-11便利店对路透社说。

“可是，在最近几年，7-11 便利店的角色也有改变，渐渐成为一个适合家庭、小孩及老人购物的地方。”

便利店发言人亦表示，色情刊物只占总销售额不到1％，如果停止售卖色情刊物，空位可以由其他货物补上，估计对营业额的影响非常轻微。

2019世界杯橄榄球赛将会在9月举行，而东京奥运将于2020年7月举行。