埃及电视台主持因访问同性恋者入狱

图片版权 LTC TV Image caption 电视台主持穆罕默德·艾-基亚迪曾公开表示他反对同性恋

一名埃及电视台主持，在去年访问同性恋者而被判入狱做苦工一年。

案件在埃及吉萨的法庭审讯，被告穆罕默德·艾-基亚迪因“鼓吹同性恋”，被罚款3000埃及镑（约167美元；130英镑）。

该名同性恋者在节目中的身份被隐藏，向观众分享作为性工作者的生活。

在埃及，同性恋没有明确地被定为非法行为。不过，当局一直打压同性恋社区，次数更有上升的趋势。

他们定期以“放荡”、不道德及亵渎神明的罪名，拘捕涉嫌进行同性恋行为的人士。

这宗案件的起诉律师萨米尔·萨布里（Samir Sabry）以将名人告上法庭而闻名，他于2018年8月对·艾-基亚迪提起诉讼。

身为电视台主持的被告穆罕默德·艾-基亚迪曾多次在不同场合表达同性恋观点。

在节目中，受访者的画面经过模糊化处理，他对自己的性取向表示遗憾，并描述了作为性工作者的生活。

在节目播出两周后，埃及最高媒体机构——媒体监管最高委员会以涉嫌“违反专业行为”将节目下架。

埃及国营报章《金字塔报》（Al-Ahram）报导，起诉律师萨布里指责主持人以“实践同性恋”的方式获得经济收益。

除了监禁和罚款外，法庭判决艾-基亚迪在服刑后，需要被监视一年。

“如果艾-基亚迪支付1,000埃及镑的保释金，可以暂缓判决及上诉。”起诉律师萨布里说。

图片版权 Facebook/Rainbow Egypt Image caption 两年前的彩虹旗事件，令在埃及打击同性恋的情况加剧

在2017年开罗举行的一场音乐会中，出现了彩虹旗。由于埃及是一个较保守的国家，主要为穆斯林信徒，所以这是一个非常罕见的画面。其后，埃及媒体委员会禁止同性恋者在任何媒体出现。

此外，有关部门之前亦针对可疑的同性恋者展开打击行动，数十人被逮捕，遭到人权组织的谴责。

而当局依据的是1961年的一项卖淫法，将“习惯性放荡”定为犯罪行为，控告他们怀疑从事同性恋行为的人。

萨布里律师过去曾多次对比较开放的行为提出诉讼。去年，埃及女演员拉尼娅优素福在颁奖典礼上穿着透明服装，而被萨布里律师以“煽动放荡”罪起诉。

该名女演员其后公开道歉，萨布里律师则撤销起诉。而他近年来已提交了数百件类似案件。