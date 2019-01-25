英国脱欧：“极右翼恐怖主义倾向令人关注”

图片版权 Getty Images Image caption 英国警方警告右翼组织利用脱欧阴谋制造社会冲突。

英国最资深的反恐官员警告说，围绕英国退出欧盟的 “狂热”气氛可能会被极右极端分子利用。是否欧洲上世纪30年代极右组织在欧洲兴起的历史会重演？

英国伦敦警察助理总监尼尔·巴苏说，自2017年以来，英国已经挫败了18起恐怖袭击阴谋，其中有4起是极右翼分子所为。

他说，“从极右翼演变成极右翼恐怖主义”的倾向令人关注，但警方正在努力确保不允许有关团体生根发展。

巴苏补充说，如果英国在无协议脱欧的情况下离开欧盟，治安将面临非常糟糕的局面。

在英国警方举行一个新的电影广告发布会之际，这位伦敦警察局反恐行动负责人做出上述表态。这个广告旨在鼓励人们举报他们认为涉嫌的所有形式的恐怖主义。

这部60秒的电影短片描绘了一系列场景，包括一名男子储存危险有害材料，以及另一人购买武器。该片3月份之前将在英国各地播出。

巴苏先生透露，警方目前正在对700个恐怖嫌疑案件开展调查，这一数字高于2017年3月份的约500个嫌疑案件。

图片版权 Getty Images Image caption 英国脱离欧盟的大限百日倒计时开始，但各方各派意见仍然分歧巨大。

呼吁保持冷静，抵制狂热情绪

巴苏表示，自2017年以来挫败的14起袭击案件涉及极端伊斯兰主义嫌疑人，他对激进圣战者可能从国外返回英国感到担忧。

另一个令人关切的问题是网上极端主义宣传在大众中迅速传播。

巴苏表示，虽然极右翼活动仍是“相对较小的威胁”，但这也是"我们这个国家必须非常关注的问题——我们不会让那种极右倾向演变成极右翼恐怖主义, 我们正在努力工作，阻止这种情况"。

在被问及英国退出欧盟的背景时，巴苏告诉英国广播公司BBC记者：“我们看到公投后仇恨犯罪案件激增，从那时起这种情况从未真正降温。”

他表示，人们总是有可能受到目前所处的那种狂热气氛影响而变得激进。

他表示，希望人们举报任何我们认为会导致暴力对抗的事件。他表示，人们需要冷静下来，明白警方正在非常密切地关注这个问题，一旦警方在哪里发现有关问题，都会去阻止它发展。

Image caption 英国警方制作了一个新的电影广告，旨在鼓励人们举报他们认为涉嫌的所有形式的恐怖主义。

巴苏表示，并没有情报表明英国决定退出欧盟后袭击事件有所增加。但他补充表示，最让他担心的是，有关问题可能不同的社区分裂，使社区相互敌对。

他对英国无协议脱欧的可能性表示担忧，称之可能将严重影响警方行动。

他也重申了英国伦敦警察总监克雷西达·迪克不久前的言论表示，如果英国和其它欧洲国家今后无法交换有关犯罪嫌疑人和恐怖分子的数据或生物鉴别资料的话，英国和欧盟都会处于很被动的境地。

巴苏表示，伦敦警察厅正在与欧洲警方和有关机构制定双方的应急方案。

英国内政大臣萨吉德·贾维德本周表示，他相信，不论英国有没有退出欧盟的协议，英国都将继续保持为一个非常安全的国家。

Image caption "脱"也罢，"留"也罢，一个日渐明确的共同看法是，越来越多的英国选民正在对英国政府处理脱欧问题的能力失去信心。

全球化下的欧洲右倾历史

很多学者们指出，从19世纪末开始，自由放任主义带来的第一次全球化进程引起了极端的收入不平等问题，进而引发了第一次世界大战和上世纪30年代的大恐慌，在德国等地催生了民粹主义发展成极端的纳粹政权，并最终引起了第二次世界大战。

他们认为，2016年英国全民公投决定退出欧盟，体现了欧洲在第二次全球化过程中民粹主义兴起的普遍现象，原因是很多中下阶层对全球化不满，他们不仅没有从全球化进程中受益，特别是在2008年全球金融危机后饱受收入或福利减少或失业等问题的困扰。

随着欧洲经济迟迟无法复苏，欧洲多国的右翼政党上台。很多学者们表示担忧欧洲可能会有回到第二次世界大战爆发前欧洲的极右翼崛起时代。

英国二战前也曾有一段极右翼法西斯组织兴起的历史。英国法西斯党模仿德国纳粹建立了准军事化组织，造成严重的社会思想和暴力冲突，在二战爆发后被英国议会宣布为非法并取缔。