图片版权 EPA Image caption 瓜伊多自行宣布成为委内瑞拉"临时总统"，获包括美国等多个国家承认。

南美国家委内瑞拉连续多日爆发反政府示威，造成最少七人死亡。国会议长兼在野党领袖瓜伊多（Juan Guaido）周三宣布自己出任委内瑞拉“临时总统”，随即获美国总统特朗普和多个邻国承认，令当地的混乱政局持续，也为中国在当地的投资蒙上阴影。

瓜伊多在委内瑞拉首都加拉加斯（Caracas）一场集会时发表讲话，批评总统马杜罗（Nicolas Maduro）“非法霸占”权力，承诺会成立临时政府，让国家走出近年的经济困境。

除了美国，阿根廷、哥伦比亚、智利、秘鲁等南美国家和加拿大分别都承认瓜伊多的“临时总统”地位，又这些国家也批评去年举行的委内瑞拉总统选举是场“骗局”。

但路透社分析指，瓜伊多的宣言令委内瑞拉陷入“前所未有”的情况，因为尽管他的“政府”获多国承认，但对国内政府机关并无实质控制权。

图片版权 EPA Image caption 数万人连日示威，抗议马杜罗管治。

最新发展如何？

美国总统特朗普承认瓜伊多为委国“临时总统”后，马杜罗随即宣布中止委内瑞拉与美国的外交关系，下令美国驻当地外交人员在72小时内离境。马杜罗同时批评在野党谋求发动政变。

一些马杜罗的支持者也发起游行，但规模比反对马杜罗的游行小。

在野党领袖瓜伊多早前在集会向支持者表示，示威活动将持续到“委内瑞拉解放为止”，他又举起右手说：“我宣誓，以临时总统身份正式接管国家行政权力。”

瓜伊多同时呼吁委内瑞拉军队不要再听命于马杜罗政府。但BBC拉美洲记者皮耶特（Candace Piette）报道说，马杜罗早前已经不断努力拉拢军方，确保对方忠诚，包括让多名军方成员出任政府高级官员，也让军方控制的公司分得许多收入可观的钻探石油合约。

BBC外交事务记者乔纳森·马库斯（Jonathan Marcus）分析指，影响事情发展的其中一个最大因素是委内瑞拉军方的表态。他认为，军方高层目前仍然效忠马杜罗政府，但前线的士兵会否一样继续为马杜罗效力，还是转投反对派阵营，这仍是未知之数。

委內瑞拉經濟危機 委內瑞拉近年受嚴重通貨澎漲困擾 截至2018年11月，國內年均物價上升 1.3萬倍

國際貨幣組織估計2019年委國國內物價會上升 10萬倍

根據官方匯率，一美元可以兌換 637玻利瓦爾

貨物平均漲價一倍所需時間： 19天 EPA

为何多国都转而支持瓜伊多？

委内瑞拉政府多年依靠售卖石油赚取金钱支持国内的福利政策，但随着国际油价近年下滑，委国政府收入不断下跌，国内经济开始萎缩。而马杜罗近年被指依靠军方保着权力。他去年被指操纵选举，让自己成功连任总统。

瓜伊多自行宣布成为“临时总统”后，多个美洲国家先后发表声明承认他的地位，又承诺会协助稳定委内瑞拉状态。特朗普发表声明，形容马杜罗的领导地位是“非法的”，又指瓜伊多领导的国民议会是委内瑞拉“唯一合法政府机关”。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）回应马杜罗政府宣布与美国断交时又指，由于美国不再承认马杜罗政府，美方将与瓜伊多商讨美委关系。

另外，多个南美洲国家分别表态支持瓜伊多，巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）说，巴西会在“政治和经济上”协助委内瑞拉，让民主和社会稳定回归委内瑞拉。

但古巴等国家仍然支持马杜多政府，声言与马杜罗政府“团结”。俄罗斯也是马杜罗政府的盟友，俄国早前派出两架可搭载核弹头的战机到当地参与军事演习。

谁是瓜伊多？

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现年35岁的瓜伊多在1月初成为国会议长前，在委内瑞拉国内并不是一名知名的政客。

他在学生时期曾组织示威，抗议前总统查维斯（Hugo Chavez）统治。

他成为国会议长后，整合了委内瑞拉近年零散的反对派势力。

委内瑞拉反对派阵营2015年在国会选举取胜，但马杜罗政府随后另组议会，取代国会的议政职责。

中国反应如何？

中国在过去十多年中同委内瑞拉保持稳定的双边关系，成为深陷经济危机的委内瑞拉的最大投资国。

北京目前尚未评论委内瑞拉局势。官方媒体《环球时报》周四（1月24日）报道相关消息时，特别提到马杜罗政府指责美国“煽动政变”。

马杜罗去年9月曾经访问中国，获国家主席习近平接见。中方当时向委内瑞拉提供50亿美元贷款，中方还让委内瑞拉延迟六个月偿还本身拖欠中国的200亿美元贷款。

图片版权 CNS Image caption 马杜罗访华期间与习近平举行会谈，两国政府又签署推进"一带一路"建设的谅解备忘录等双边合作文件。

香港《南华早报》当时引述分析指出，在美国对委内瑞拉官员实行制裁的时候，马杜罗强调同中国发展稳定关系的重要性。向北京寻求经济支持成为马杜罗和习近平会见的重要议题。