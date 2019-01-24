弃婴箱：试图拯救新生命的争议举措

图片版权 Safe Haven Baby Boxes

在美国印第安纳州一间消防局的外面有一个专用箱，看上去很像一个普通的邮箱，打开箱盖向里看，里面有足够的空间可以存放中型大小的邮包。

但这里不是寄送包裹的设施，而是提供给人们存放初生婴儿。

印地安纳州去年12月安装了第七个弃婴箱，这些箱为有紧急需要的母亲提供服务。

但是这些箱子看似简单，其实很复杂。箱体内都配备了温度调节系统和感应器。当有婴儿存放在内，箱子会无声地发出警报，提醒紧急部门需要在5分钟之内，把被遗弃的婴儿救起。

在倡议团体“婴儿箱安全港（Safe Haven Baby Boxes）”工作的普丽西拉‧普鲁伊特（Priscilla Pruitt）说，“这是最后的一步。”该组织推动全国设立这些弃婴箱，认为很多年轻的母亲担心独自生育，无法自行养育婴儿，这项措施可以打击杀婴的行为。

“弃婴是一个问题，”她说，“许多年轻女子不想被人发现和见到，特别是在一些小镇，大家都互相认识。”

图片版权 CBS News Image caption 这不是你寄东西的地方，是提供给人们摆放初生婴儿。

但不是每个人都认为这些箱是一个好提议。

父亲权益组织表示反对，认为措施导致只有母亲才可以作出决定。联合国也反对全球其他地方使用弃婴箱，呼吁国家提供更多家庭计划及各类支援，应该针对解决赤贫等弃婴问题的根源。

美国2016年开始设立弃婴箱，但这个概念并不新鲜。

早在中世纪时期，一些医院、教堂、孤儿院外，会使用一些圆桶收集弃婴。

过去20年，这些弃婴箱也引发了一些社会变化，在巴基斯坦、马来西亚、德国、瑞士也能找到它们的踪影。

在很多情况下，弃婴箱是由慈善机构提供。“婴儿箱安全港”组织表示，正准备增设20多个弃婴箱，并希望筹款制造100个弃婴箱，资金主要来自一个天主教兄弟会志愿者组织哥伦布骑士会（Knights of Columbus）。

图片版权 Getty Images Image caption 波兰也有类似的弃婴箱。

美国个别州立法容许设置这些弃婴箱，在印第安那州有7个、俄亥俄州有2个、宾夕法尼亚州则准备设立首个弃婴箱。

新泽西州正在准备审议相关法案，但并未通过，乔治亚州则在有倡议活动。

去年12月时，密西根州议会曾经通过法案，但州长很快就撤回法案，密西根州州长里克‧斯奈德斯（Rick Snyder）撰写的信件表示，目前州内的法例让母亲可以在不记名的情况下，把婴儿给予当局，已经足够。

“容许父母可以如此简单地把婴儿放在箱内，我不同意这是恰当的做法。他们应该亲自把婴儿交予警方、消防人员或医院，”他说。

甚么是《安全港法》（safe haven law）？

在美国弃婴是违法的，但《安全港法》能够把这个行为去刑事化，就是要在婴儿出生最初几天，便把婴儿交到安全的地方。

1999年，德州最先通过法例，之后全部49个州也跟进。

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德州的家庭及保护服务局说，根据自法例通过之后2004年开始做的统计，已有131个婴儿透过法例被交予当局。

专家说很难分析这些数字，也很难获悉这些婴儿最后的命运，有一些可能已经离世，被领养，或是仍被当局照看。

弃婴箱能够拯救生命吗？

丹麦一些政客提出有意设立弃婴箱，该国的福利研究中心Vive正研究这些弃婴箱在欧州的效果。

“德国自2000年设立这些婴儿箱，但没有统计在外遗弃婴儿的死亡数字是否有所下跌，”《哥根哈根邮报》引述Vive首席分析师玛丽‧雅各布森（Marie Jakobsen）说。

美国的“婴儿箱安全港”说，使用率证明了这些弃婴箱的价值。婴儿箱从2016年4月起，使用率提升两倍。该组织说如果没有这些箱子，这些婴儿难以活下去。

加州圣塔克拉拉大学法律系教授米歇尔‧奥伯森（Michelle Oberson）表示，很难说这些弃婴箱是一个坏建议，但似乎有点儿误导。她是专门研究青少年、怀孕、母亲议题的法律及道德议题的专家。

“如果要把婴儿遗弃在垃圾箱，《安全港法》无疑是最坏选择中的可行选择。我们设立领养计划是有众多原因，而我们有很多咨询。”

她说最主要的问题是这些措施，不一定能针对目标。许多年轻怀孕妇女出于恐惧和羞耻感，拒绝承认或隐瞒自己怀孕，结果突然要自行把孩子生下来。

“对于一个女生在自己的洗手间里诞下婴儿，我很难想象她会知道这条法例，然后坐公车或Uber去把婴儿交出去。”

“婴儿箱安全港”说，他们团队正与学校及青年组织合作，提高人们的意识。该组织还设立24小时热线为女性提供辅导及咨询工作。

“我们尝试帮助那些女子，不要随便遗弃自己的婴儿。我们不到最后，也不会告诉她们有关弃婴箱的事情，”普鲁伊特说。组织还设立系统，让女性找到更多相关资料。

该组织创办人莫妮卡‧凯尔西（Monica Kelsey）本人也是一名弃婴，她的母亲17岁时被强奸。凯尔西说，这个经历推动了她成为反堕胎倡议者，并提倡设立弃婴箱。

美国杀婴问题

“这些年轻女性通常会非常被动，情感孤立，不信任任何人，”奥伯森解释说，“她们认为这会过去的，可能我不是怀孕，可能只是我的想象。”然后，她们对生下孩子感到震惊，没有任何计划，只想把婴儿遗弃，装作什么事也没发生过。

父母在孩子出世后几小时便夺去其生命，这个杀婴数字很难确定。

图片版权 Troup County Sheriff's Office Image caption 美国1月份有人把初生婴儿放在购物袋中抛弃。

俄亥俄州莱特州立大学专业心理学院副院长谢丽尔‧迈耶（Cheryl Meyer）与奥伯森共同写了有关这个议题的书籍。她说，杀婴数字大大被低估。

“有许多个案是完全没有被察觉，可能有些是少年犯，这些案件不一定受到媒体关注，所以很难知道具体数字，而州政府会把这些案件纪录成谋杀案，但不会归类为杀婴案，”她说。

印第安纳州是婴儿箱出现的地方，副总统彭斯来自该州。他强烈反对堕胎，在任州长时通过了全国最严厉的反堕胎法案。

“《安全港法》和这些弃婴箱，都被视为与堕胎相关，涉及一个人的信仰和宗教，”迈耶说。

她在访问那些因为杀婴而入狱的女性时，问她们为甚么不去堕胎，这些受访者回应说，因为她们不相信堕胎。

“遗憾的是，这是一大讽刺，”她说。

印第安纳州布卢明顿“所有选择”不用预约的妊娠资源中心总监雪莉‧多德森（Shelly Dodson）说，许多差不多类型的中心也与宗教有关，本身持有“支持生命”的立场。然而她自2015年开始营运的这所中心，刻意没有这种立场。

“支持生命或是支持选择权，这经常被视为二元的选择，好多人认为只可以从这两个选项中抉择，”她说，“事实是复杂而混乱，我相信我们在心底里也有着同样的恻隐之心。”

凯尔西强调，这些婴儿箱不应该被视作具争议性，“这只是关乎拯救生命，”她说。