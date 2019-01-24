抗生素耐药性威胁人类 英国呼吁全球采取行动

图片版权 Getty Images Image caption 抗生素给人类带来福音，但滥用抗生素也成为人类的灾难。

英国卫生大臣汉考克在瑞士达沃斯世界经济论坛上指出，耐药超级细菌和气候变化一样是人类目前面临的重大威胁。英国公布新的五年计划应对这一问题。

目前人类过度使用抗生素使感染更难治疗。每年英国有成千上万人因为耐药超级细菌死亡。

英国政府计划改变为制药公司提供资金的方式，以鼓励它们开发新药。同时也加大努力，减少不必要地使用这些药物。

抗生素耐药性问题已经成为目前全球最紧迫的公共卫生问题之一。从全球范围来看，中国的抗生素滥用问题比英美更加严重。

亟需全球共同努力

英国政府的五年计划旨在到2040年之前控制和遏制抗菌素耐药性，并在未来五年内将英国人使用抗生素的比例减少15%。

它还计划在2020年之前减少动物抗生素的使用，达到在2016年的使用水平上减少25%。

图片版权 Getty Images Image caption 抗生素滥用导致耐药超级细菌和气候变化一样是人类目前面临的重大威胁。

抗菌素耐药性这一术语涵盖细菌、病毒、寄生虫和其他感染使用抗生素产生的耐药性。

英国药物咨询机构英国国家卫生和临床卓越研究所和英国国家医疗服务体系，还将试行一种新的支付模式, 这意味着制药公司将根据药品对国家医疗服务体系的价值而不是由其出售的药品数量决定能获得的资金多少。

英国卫生大臣汉考克在瑞士达沃斯论坛上提出英国政府20年的愿景时表示，虽然每个人都从抗生素中受益，但很多人想象不到滥用抗生素带来的可怕后果。

中国：抗生素污染的受害者

滥用抗生素直接损害人类器官健康，并产生耐药性超级细菌，可能导致一些疾病无药可治。此外，抗生素残留在鸡鸭鱼肉等动物体内，在水果蔬菜粮食里，在土壤、水等自然环境中，造成严重污染。

中国是世界上抗生素产量世界第一，而中国占全世界抗生素消费的一半。

据中国科学院近年研究结果指出，中国每千人抗生素日使用量是英国的5.7倍，是美国的5.5倍之多。

儿童是中国应用抗生素最多的人群。

中国在抗生素的使用上，可划分成明显的东部和西部两个部分，东部的抗生素排放量强度是西部的6倍以上。

从2016年8月份开始，中国官方多部门联合印发了《遏制细菌耐药国家行动计划(2016～2020年)》，以管控肆虐的抗生素滥用。2018年，中国政府再次严令管控抗生素滥用，特别是儿童滥用的问题。

抗生素的滥用也严重影响到中国对西方国家的食品出口。

Image caption 英国一名女性威廉姆斯向BBC讲述她因为抗生素使用不当，从青少年到成人期间一直被迫依赖各种抗生素来应对不断出现的各种健康问题。

英国反抗生素滥用计划

自2014年以来， 英国已将其抗生素使用量减少了7% 以上。

但在2013年到2017年期间，耐药血液感染的数量增加了35%。

作为政府计划的一部分，英国将努力减少手术期间的感染，并指导临床医生如何适当地开抗生素。

此前的研究发现，医生有时对通常自愈的病症滥开了抗生素，比如喉咙痛，或对抗生素没有反应的病毒开了抗生素。

英国政府计划在2025年达到下列目标: