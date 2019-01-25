索罗斯：华为和中兴对全球构成“不能接受的安全危机”

图片版权 AFP Image caption 索罗斯在演说中同时批评习近平和特朗普。

匈牙利裔美国商人乔治·索罗斯在达沃斯世界经济论坛发表讲话，呼吁美国要制裁华为和中兴等中国高科技公司，形容它们对世界构成“不能接受的安全危机”。

索罗斯解释说，中国国家主席“习近平是自由开放社会的最大敌人”，虽然中国不是世界唯一的独裁国家，但它是“最富有、最强大、科技最先进”的国家。“因此，必须把习近平的政策和中国人民的意愿分开，这点很重要”。

他又批评美国总统特朗普应集中精力针对中国，而不是跟差不多所有其他国家就贸易问题争吵。

“无法接受的威胁”

索罗斯也警告，科技发展让世界各地的强权国家可以更方便地控制自己人民的行动，这对“自由开放的社会构成严重威胁”。他特别留意到中国正逐步建立“社会信用”系统，警告这个系统让习近平可以“完全控制人民”。

他又特别提到，美国必须针对华为和中兴两家公司，因为如果它们成功控制5G市场，它们就会对世界构成“无法接受的威胁”。他批评特朗普目前的政策是“向中国妥协并同时攻击美国盟友”。他认为这种做法无助美国阻止中国的欺凌和滥权。

在演讲末段，索罗斯认为，如果特朗普和习近平都不再掌权，中美两国就可能有机会“建立更大的合作关系”。

但他同时说，外界仍有可能建立一个国际机制解决纷争，情况与第二次世界大战结束后建立联合国一样。“这可以重新建立国际合作机制，让开放社会繁荣起来。”

图片版权 Getty Images Image caption 索罗斯认为如果特朗普和习近平都不再掌权，中美两国就可能有机会"建立更大的合作关系"。

“民主操纵大师”

索罗斯去年也获邀到达沃达论坛演讲，批评脸书等科技公司“侵蚀”民主国家政制。

索罗斯多年来花费了数十亿美元支持全球人权及自由民主类的项目，他因此成了全球民族主义者及民粹主义者的攻击目标。

这些人将索罗斯称为民主操纵大师，但这些声音受到了很多质疑。

图片版权 Reuters Image caption 华为的业务受到多国制裁，其中由美国，英国，澳大利亚和新西兰组成的五眼情报联盟警惕华为技术进入西方5G网。

“乐观派”

中国国家副主席王岐山也有到达沃斯论坛发表讲话，美国没有派出高级官员出席，但蓬佩奥（Mike Pompeo）利用视讯片段在论坛发表讲话指，中美关系必然会由航海自由、自由和公平的贸易等“美国支持”的价值主宰，又希望中方也能实行这些政策，让两国“共同繁荣”。

王岐山没有直接回应蓬佩奥，但说自己看到蓬佩奥的讲话后，形容对方是个“乐观派”，而他只能比蓬佩奥“更乐观”。

他在讲话中指出，中美关系谁也离不开谁是事实，世界只能在“做大蛋糕的过程中，寻求更好地切分蛋糕的办法”，不能停下来就切蛋糕的办法“进行无休止的争执”。

王岐山又指，各国应平衡照顾各国的利益，尤其是新兴市场和发展中国家的利益，发达国家和个别国家不应以自己的安全和标准“要求全世界”。