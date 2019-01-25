委内瑞拉危机： 瓜伊多暗示愿考虑特赦马杜罗

图片版权 Reuters Image caption 美国宣布马杜罗是非法总统。

委内瑞拉反对派领导人胡安·瓜伊多表示，如果尼古拉斯·马杜罗放弃总统权力下台，他将考虑赦免他。委内瑞拉危机何以至此？

瓜伊多2019年1月23日宣布，自己已经就任临时总统。他表示，他正在主动与包括军方在内的所有部门接触，以结束该国的危机。

马杜罗在一个遭受反对派抵制和被指舞弊的大选中获胜，2019年初刚刚开始他的第二个总统任期。

现在，在是否承认他的政府问题上，国际社会意见不一。但到目前为止，马杜罗仍获得委内瑞拉军方的关键支持。

谁支持谁？

美国、十几个拉美国家、加拿大和英国等都支持瓜伊多。他是委内瑞拉民选国民议会的领导人。此前他表示自己是合法总统。

但俄罗斯谴责外国对瓜伊多的支持，称此违反国际法，将直接把局势推向流血冲突的方向。中国、墨西哥和土耳其也支持马杜罗。

美国国务卿蓬佩奥要求联合国安理会周六（26日）就这一问题举行紧急会议。此前，在美洲国家组织 (美洲组织) 会议上，他形容马杜罗的政府已经道德破产，不民主烂到了根。

美国国家安全顾问博尔顿曾表示，特朗普政府正在制定一项计划，通过各种渠道向目前在一个秘密地点的瓜伊多提供资金。

特朗普总统也曾表示，为了应对委内瑞拉动荡局面会考虑所有选项。

瓜伊多怎么说？

瓜伊多及其盟友指责马杜罗通过选举舞弊欺诈盗国。

瓜伊多对美国的西班牙语电视台Univision 说："我们的挑战是确保举行自由选举，我们希望尽快举行。但我们生活在独裁统治下。"

他此前曾对英国《金融时报》表示: "没有人愿意这样生活，不论他们的政治观点是什么: 人们五六个月家里没有自来水，没有药品，没有足够的钱买食物。"

瓜伊多在讨论有可能对马杜罗实行大赦时表示，类似的举措也在智利的民主过渡中起到了一定作用。

他表示，对所有准备恢复宪法秩序的人，都会考虑给予这些大赦。

图片版权 EPA Image caption 瓜伊多表示自己是合法临时总统。美国、十几个拉美国家、加拿大和英国等都表示支持他。他愿意赦免委内瑞拉的军事和文职领导们。

他誓言要举行自由选举，以使国家迅速向前迈进，克服这场危机。

他此前就表示，因为上次选举欺诈，该国宪法上的有关条款允许他接任临时总统权力。

委内瑞拉争议如何发展至此？

近日，委内瑞拉一派组织了反对马杜罗的大规模抗议活动，也有另一派组织了一些支持马杜罗的抗议活动。

在首都加拉加斯的一次示威集会上，瓜伊多宣布自己是该国的临时领导人。

几分钟后，美国总统特朗普就承认瓜伊多是委内瑞拉的合法国家元首。

一些南美洲国家以及加拿大和英国也紧随其后。

之后，马杜罗指责美国此举是对委内瑞拉的重大挑衅，并中断了与美国的外交关系。他下令关闭委内瑞拉驻美国大使馆和领事馆。

但瓜伊多敦促委内瑞拉驻美国外交官继续留任。

美国国务院已命令驻委内瑞拉美国使馆的非必要工作人员离开该国。

总部设在卡拉卡萨的一个非政府组织社会冲突观察站说，本周到目前为止，至少有26人在示威中丧生。

图片版权 CNS Image caption 2018年9月马杜罗访华期间与中国领导人习近平举行会谈，两国政府又签署推进"一带一路"建设的谅解备忘录等双边合作文件。

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特朗普接下来能做什么？

英国广播公司新闻商业记者纳塔莉·谢尔曼的分析

美国在过去两年中已经对委内瑞拉实施了一系列制裁措施。这些制裁针对马杜罗政府的官员，限制委内瑞拉进入美国金融债务市场，并阻止受到制裁的人参与的委内瑞拉国家的黄金交易。

但到目前为止，特朗普政府还没有直接对进口委内瑞拉石油采取行动。石油出口是委内瑞拉关键的资金来源。

在美国大使馆人员问题上的僵持可能会促使白宫采取这一步骤。

但分析人士警告称，石油制裁对马杜罗政权的影响可能有限，马杜罗政权可能会将出口的石油运向中国和俄罗斯等盟国，同时指责美国增加该国的经济困境。

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人们为何上街抗议？

马杜罗自2013年以来一直领导着委内瑞拉，并且在2019年1月初宣誓连任总统。2018年5月举行的大选遭受反对派的抵制和被指舞弊和操纵。

总统的人权纪录和对经济问题的处理一直受到内部反对和持续的国际批评。

尽管委内瑞拉拥有世界上最大的已探明石油储量，但该国经济几年来一直处于崩溃状态。

该国工业管理不善，石油收入大幅下降。

恶性的通货膨胀以及食品和药品短缺，严重打击了民众生活，导致数百万委内瑞拉民众逃离该国。

包括中国和俄罗斯在内的该国战略伙伴对该国不景气的经济进行了巨额投资，将数百亿美元投入到贸易协议和贷款中。

莫斯科认为委内瑞拉是它在美洲最亲密的盟友之一。