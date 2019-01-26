华为孟晚舟事件：加拿大驻华大使被解职

图片版权 Reuters Image caption 加拿大总理杜鲁多（右）2017年任命麦家廉（左）驻中国大使

加拿大总理杜鲁多周六（26日）在一份声明中表示：“昨晚，我要求并接受了麦家廉辞去加拿大驻中国大使的职务。”

声明说：“麦家廉过去近20年为加拿大人卓越服务，他在内阁担任多项职位，包括国防部长、退伍军人事务部长，以及最近的移民、难民和公民部长。他在任移民部长时接收了39500多名叙利亚难民，激励了加拿大人，为世界作出了榜样。我感谢他和他的家人多年来的服务。”

祸从口出

麦家廉周五曾表示，如果美国放弃对华为高管的引渡要求，对加拿大而言，就“太好了”。

这一言论被多家媒体报道，中国环球时报评论称，大使的言论“太诚实”。

图片版权 Reuters Image caption 孟晚舟去年12月在加拿大被捕。

麦家廉自本周就华为孟晚舟事件接受加拿大本地中文媒体的采访时，列举出他认为可以帮助孟晚舟反驳引渡的几条论据，并称孟晚舟能够在法庭上对美国的引渡要求给出“很有力的反驳”。

不过，大使也指出，他提供的只是个人看法，但无力去决定什么。他还诚恳地表示，他其实不希望中国和加拿大的关系发展成这样，并希望中国和美国能尽快达成协议，好让美国放弃引渡这位华为高管，不再让加拿大卡在中间难堪。

但是这一言论立即遭到加拿大国内的“声讨”，指大使是“政治干涉司法”。加拿大联邦反对党领谢尔（Andrew Scheer）要求总理杜鲁多解除麦家廉的职务。