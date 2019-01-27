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一部关于已故摇滚巨星迈克尔·杰克逊（Michael Jackson，又译米高积逊）的纪录片日前在美国辛丹斯电影节（Sundance Film Festival）作全球首映，描述杰克逊如何利用珠宝饰物，向两名男孩换取性服务，被形容是一部“令人痛心又不安”的片子。

这部名为《离开梦幻庄园》（Leaving Neverland）的纪录片差不多四小时长，主角是两名声称小时候曾经被杰克逊性侵犯的男子：罗布森（Wade Robson）和萨菲丘克（James Safechuck）。两人当时分别7岁和10岁，他们说杰克逊当年与他们的家人交了朋友，之后被侵犯。杰克逊生前多次否认曾经侵犯两人。

出席首映礼的《今日美国》记者帕特里克·瑞安（Patrick Ryan）在社交网站说，纪录片透露杰克逊曾经为自己与两人举行婚礼，双方说了婚誓，还有钻石戒指。

外界形容这部纪录片“既可耻又可悲地”尝试利用杰克逊的名字赚钱，但负责管理他遗产的基金已经否认。

图片版权 Getty Images Image caption 罗布森小时候曾与杰克逊一起演出。

纪录片两名主角罗布森和萨菲丘克现在已经30多岁。美国警方2003年因为杰克逊涉嫌性侵，搜查他位于加州的梦幻庄园“Neverland”，杰克逊其后被正式起诉。

罗布森是案件中的一名主要证人，他在庭上作供时指杰克逊没有侵犯过他。杰克逊最后在2005年获判无罪。

但罗布森成为父亲后，他透露自己当时其实有受杰克逊侵犯，经历两次精神崩溃后，终于向治疗师告知真相。他形容，那是一种“痛苦、恶心和愤怒”的感觉，害怕自己的孩子会受到相同遭遇。

罗布森2013年控告杰克逊的遗产管理人，希望向对方索取赔偿，但美国地方法院判处他败诉，指他等得太久才兴讼。

“全面、令人震惊、非常厉害的电影”

《离开梦幻庄园》由英国导演里兹（Dan Reed）执导，纪录片的简介说它通过一系列“痛心的访问”，描绘一个“长年的剥削和骗局”。

多名参加首映礼的影评人都正面评价纪录片。其中，美国新闻网站BuzzFeed电影记者瓦里（Adam B Vary）形容纪录片令人“感动”，放映完毕后更有人为罗布森和萨菲丘克站立鼓掌。“这是一部全面、令人震惊、非常厉害的电影。”

《美国周刊》影评莱因斯坦看完纪录片后留言说自己十分“震惊”，又说外界当时支持杰克逊都是“错误”的。

图片版权 Getty Images Image caption 纪录片由英国人里兹（Dan Reed）执导。

杰克逊的粉丝以罗布森和萨菲丘克曾支持杰克逊为由，要求辛丹斯电影节取消《离开梦幻庄园》的首映礼。杰克逊的遗产管理基金更批评，纪录片把20年前一些无法证实的指控，当成事实呈现出来。

“作出指控的两人曾在宣誓后作供说，这些事情（即杰克逊曾性侵犯他们）从来没有发生过。他们没有提出独立的证据，也完全没有事情证明指控属实。换句话说，整部纪录片建基于两名妨碍司法公正的人的说话。”

杰克逊的遗产管理基金又指，电影制作方故意只访问罗布森、萨菲丘克和他们的家人，没有验证他们的说法，让自己能“制造单方面的说法”，观众根本不可能获知一个公平的事实真相。