图片版权 Duke University Image caption 这个课程吸引不同背景的人入读。

美国一名大学教授因为在学校电邮中呼吁学生勿在校园内说中文而引发争议，她被撤去研究院总监一职。

北卡罗来纳州杜克大学的助理教授梅根·尼利（Megan Neely）在致函学生的电邮中提到，两位不具名的生物统计系硕士课程的人员向她投诉，学生在系内的公众地方说中文。

她表示，国际学生不说英文会导致“意想不到的后果”。

她的电邮在推特（Twitter）和中国社交媒体火起来，杜克大学已承诺对生物统计学硕士项目进行审查。

许多人批评尼利博士的电子邮件涉种族主义言论或麻木不仁，并引发了教师歧视国际学生的担忧。

但硕士课程中一些少数族裔学生为尼利辩护，形容她是支持学生的课程总监，并称她“绝对不是种族主义者，一点儿也不是”。

到底发生甚么事？

尼利给予生物统计学系学生的电邮截图在周末流传，引起争议，杜克大学向美国媒体证实，这些截图是真实的。

尼利说，两名生物统计学系的教员问她有没有硕士课程学生的照片，并称有多名一年级学生，用他们的话说，“非常吵闹地”在休息室里讲中文。

尼利说，生物统计学系教员要求她记下这些学生的名字，当这些学生因实习而面试，或在硕士项目上与他们合作时，能够记得他们。他们对这些学生没有利用机会改善他们的英语感到失望，而在一个地方以其他人不明白的语言沟通十分无礼。

“各位国际学生，”她说，“请请请你们要谨记，在大厦内说中文可能会有意想不到的后果。”

她同时还说，虽然她很尊重国际学生在“非母语”环境下的学习，但她鼓励国际学生在生物统计学系大楼内或任何专业环境中尝试“100%地使用英语”。

图片版权 Concerned Duke Students Image caption 周日已有超过2000人加入联署。

为何有此争议？

这封电邮泄露后在网上引发关注，杜克大学校报《纪事报》（The Chronicle）亦作出跟进报道。许多人认为电邮所用的言辞带点傲慢，自以为高人一等，亦有人问为甚么学生说中文时被针对，但就不是其他外国语言。

而更令人关注的是两名生物统计学系教员的所作所为，他们被指按照学生与朋友沟通的语言方式来歧视他们。

一个自称“关注杜克学生”的团体发起联署，他们称“深切关注”学生的多元国籍背景，会否因为在课室以外说母语，而在学术及就业机会中受到惩罚。

该组织对BBC说，截至周日，已收到超过二千人联署，当中包括杜克学生及校友，亦有来自其他学府的学生。

该组织声明说，“我们承认语言困难可以对许多国际学生构成障碍，但我们认为，这是杜克应该更加尊重和理解我们的原因。”

杜克大学负责生物统计学项目的医学院院长玛丽‧克洛特曼（Mary Klotman）周末向学生发信称，“目前绝对没有任何规定限制你们用来交谈和交流的语言。你们的仕途机会或是否获得推荐，也不会因为你们在课室外使用甚么语言而受到影响，你们的隐私将始终得到保护。”

“我已下令大学的机构平等办公室全面审视生物统计硕士课程，”她说。

目前仍然担任助理教授的尼利尚未公开评论这一争议。

图片版权 Cherie Cullen/Wikimedia Commons

她的学生怎么想？

周日晚上，社交媒体上有数百万人看过“#杜克大学禁说中文”的相关内容，而“#杜克大学禁说中文的教授辞职”则在最流行话题排行第九位。

一名微博用户形容这封电邮是“赤裸裸的种族歧视”，有人就反问，如果阻止国际学生在校园说中文，那么他们在中国，为甚么又不借机学习中文。

在Twitter，亦有用户分享尼利的电邮，并要求把她革职。

但亦有人认为，这场争议被夸大，认为尼利教授不公平地承受了批评的冲击。

一名微博用户称，这封电邮揭示系内更深层次的问题，“我认为这名教授的行动是出于善意，只是两名系成员是真正的种族主义者。”

三名不愿意透露名字的生物统计系硕士学生对BBC表示，支持尼利教授。

其中一名华裔学生说，“尼利教授是很好的导师，绝对不是种族主义者，一点儿也不是。”

另一名华裔学生说，尼利教授愿意协助不同国籍的学生，希望大学调查她的电邮中提及的两名不具名学系交成员。

另一名亚裔学生说，尼利教授是所遇过最出色的导师，“虽然她在电邮中有错，但我们知道她的目的，她是真心对我们好。”

“当一些人在公共地方说外语说得很大声，当然其他人会感到烦扰。”

这名学生说，“有些华裔朋友告诉我，他们担心公开支持尼利教授，他们会被在美中国学生认为是背叛国家的人。”