图片版权 Getty Images Image caption Guaido's proclamation split the international community along supporters and detractors of Maduro

委内瑞拉的国内政治危机似乎有可能升级蔓延到全球范围。

随着街头上要求总统尼古拉斯·马杜罗（Nicolas Maduro）辞职的抗议转趋暴力，反对派领袖胡安·瓜伊多（Juan Guaido）在上周三（1月23日）宣布自己成为临时代总统。

他很快就等到了美国、加拿大以及巴西、哥伦比亚和阿根廷等较大邻国的支持。欧盟（EU）则呼吁进行新的大选，并表达了对瓜伊多所领导的国民议会（National Assembly）的支持。

中俄支持马杜罗

不过，有一小部分国家则是支持现任总统马杜罗，其中最主要的就有俄罗斯和中国。

图片版权 EPA Image caption 马杜罗（中间红衣男子）指责美国企图颠覆他的政府。

上周四，莫斯科方面警告，瓜伊多的声言是“一条直接通过无法无天和流血冲突的路”。

俄罗斯外交部在一份声明中表示：“我们对这种冒险主义表示警告，它会带来很多灾难性后果。”

与此同时，中国外交部发言华春莹同样在周四的新闻发布会上表示，中国反对外部“干预”委内瑞拉事务。

“中方支持委内瑞拉政府为维护国家主权、独立和稳定所作努力，”华春莹说。

“中方一贯奉行不干涉别国内政原则，反对外部干预委内瑞拉事务。”

图片版权 Reuters Image caption 根据美国媒体，中国的国家银行在2005至2017年间向委内瑞拉借出了超过620亿美元贷款。

土耳其、伊朗、墨西哥、古巴等等国家也表达了对马杜罗的支持。

据土耳其总统发言人易卜拉辛·卡林（Ibrahim Kalin）表示，土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）已经致电马杜罗，表达了土耳其对他的支持：“马杜罗兄弟，要挺住，我们都支持你。”

该发言人还分享了“#WeAreMADURO（我们都是马杜罗）”的话题标签。

委内瑞拉与美国断绝关系

不过，随着美国与委内瑞拉的官员彼此间互相交换强硬言辞，国际压力似乎不太会消减。

美国总统特朗普（Donald Trump）承认瓜伊多为委内瑞拉临时总统之后不久，马杜罗就表示，他将断绝与美国的一切外交和政治关系。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @SecPompeo U.S. will conduct diplomatic relations with #Venezuela through the government of interim President Guaido. U.S. does not recognize the #Maduro regime. U.S. does not consider former president Maduro to have the legal authority to break diplomatic relations. https://t.co/DBS4GiGEWI pic.twitter.com/gQZJuS1xfn — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2019年1月24日

他表示，“美国驻委内瑞拉的全体外交和领事人员”有72小时的时间离境。

不过稍后，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，美国将会通过瓜伊多，而不是马杜罗的政府来构建与委内瑞拉的外交关系。

他在一份声明中说：“美国不认为前总统尼古拉斯·马杜罗有合法的权力中断与美国的外交关系，也无权宣称我们的外交人员是不受欢迎人物。”

所有选项均有可能

特朗普最先在2017年公开声称考虑对委内瑞拉采取“军事选项”，他于上周三在白宫接受记者访问时再次提到这一点。

“我们没有在考虑任何事情，但是所有的选项都摆在了桌面上，”特朗普上说，“所有选项，永远都是，所有选择都在枱面上。”

图片版权 Reuters Image caption 特朗普可能会通过对委内瑞拉实施石油制裁，来向马杜罗施加压力。

美国媒体报道指，特朗普可能会对委内瑞拉实施石油裁制，阻断该国的主要收入来源，并扩大委内瑞拉受制裁官员的名单。

不过，这将影响委内瑞拉偿还贷款的能力。该国对俄罗斯和中国负有数以十亿美元计的债务。

上月，在莫斯科，马杜罗和俄罗斯总统普京就俄罗斯向委内瑞拉出口小麦达成协议，并在委内瑞拉石油和矿产领域签订了价值60亿美元的合约。

在石油产量丰富的年代，从战斗机到坦克再到可移动的火箭发射器，委内瑞拉也是俄罗斯军用设备的主要买家。

在莫斯科的会议之后不久，俄罗斯军方派出了两架图－160“白天鹅”轰炸机（Tu-160 “White Swan”）前往委内瑞拉。这些飞机有能力将核武器运载到加拉加斯，但报道飞机是去与委内瑞拉军队一同练习。

美国国家民主基金会（National Endowment for Democracy）的俄罗斯及欧亚事务资深总监梅里亚姆·兰斯科伊（Miriam Lanskoy）向《时代》（Time）周刊表示，图－160“白天鹅”轰炸机在加拉加斯的出现，是一个提醒：俄罗斯仍然有能力将其军事力量投放到西半球。

图片版权 AFP Image caption 俄罗斯向加拉加斯派出军机的策略性举动，令华盛顿不悦。

“互相呼应”的行动

不过，美俄之间的直接对峙是可以避免的，因为委内瑞拉的诸邻国可能在这场危机当中扮演一定的角色。

BBC记者弗拉基米尔·埃尔南德斯（Vladimir Hernandez）表示，该地区迅速对瓜伊多表示支持的局面，显示了一种“互相呼应”的努力，为的是逼迫玻利瓦尔主义政权下台。

“这是前所未有的行动，它相互配合的程度是非同寻常的。美国一出来（承认瓜伊多），你就看到所有这些国家几秒、几分钟之内就跟着来了，”他说。

马杜罗反复指责哥伦比亚和美国在幕后试图颠覆他的政府。

他还指责波哥大参与了去年8月对他实施无人机暗杀未果的行动。

在瑞士的世界经济论坛（World Economic Forum）讲话时，哥伦比亚总统伊万·杜克（Ivan Duque）表示，马杜罗应该“靠边站，让委内瑞拉人民得到自由”。

图片版权 EPA Image caption 哥伦比亚总统杜克表示，马杜罗应该下台，给委内瑞拉人民自由。

“不会军事干预”

杜克被问到，是否有可能对委内瑞拉采取军事干预。他回答说：“我们没有在讨论军事干预，我们是在讨论外交共识，以及委内瑞拉人民的支持。”

巴西副总统莫朗（Hamilton Mourao）过去曾是驻委内瑞拉的军事参赞。他表示，他的国家“不参与（军事）干预”。

不过，他表示他的政府将会“在未来（提供）经济支持，如果有必要（在政权过渡之后）重建国家的话”。

在2018年的总统选举当中，莫朗曾表示，巴西利亚应该派出军队，参与在委内瑞拉的国际维和行动。