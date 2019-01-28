英国一年11万辆轿车被盗 偷车产业链国际化

图片版权 Reuters Image caption 英国窃贼偷到豪华车后常直接运往世界其它地方销赃。

英国过去5年盗窃轿车案猛增50%，约每5分钟就有一辆车被盗。窃贼越来越多使用高科技，并发展出国际化产业链。

据英国内政部数据显示，在2017-2018财政年度中，英国共有111999万辆轿车被盗。而窃贼针对轿车新技术作案，使得特别是用无钥匙开锁点火技术的畅销车型容易失窃。

英国汽车行业媒体透露，通常情况下，虽然警方会接受车主报案，但超过50%记录在案的失窃汽车永远无法回到失主身边。

偷车技术升级

英国媒体曾通过曝光的监控录像，揭示偷车贼在不用钥匙的情况下，使用廉价的模拟遥控器，用50秒的时间将停放在一户人家门外的奔驰轿车顺利启动偷走。他们利用的就是这辆车使用的无钥匙开锁点火技术的漏洞。

英国消费者组织发现福特嘉年华、 大众高尔夫、日产等采用无钥匙开锁点火技术的畅销车型都存在更高的失窃风险。

此外，奥迪、宝马、奔驰、路虎等品牌高价车因为更值钱也更容易失窃。

相反，一些没有无钥匙开锁点火技术的汽车反而被认为是更安全的。

国际化产业链

英国偷盗汽车存在着犯罪集团经营的庞大产业链。

盗车贼偷到一辆汽车后，会立即将其开到这个犯罪产业链上的某个中转中心。它有可能是犯罪分子经营或控制的汽车修理车行，或者是某个犯罪分子的家里，或者是仓库等地。

这些车或者被拆卸，或者整车被运到国外销售。

英国全国警方打击犯罪部门近年透露，几乎每天都可能在港口发现截住被盗的汽车装船运往海外。

由于很多车都有电子追踪系统，警方发现英国被盗的汽车被运到法国、德国、欧洲其它各地，然后有些车被运到土耳其、塞浦路斯，最后从警方的雷达上消失。

有些车最后在东欧或者非洲现身。

图片版权 Getty Images Image caption 窃贼利用豪华车的无钥匙开锁点火技术的漏洞使用技术偷车。

英国偷车贼贼喊捉贼

英国伦敦东部的埃塞克斯，曼彻斯特附近和伯明翰等地区还有些汽车修理厂会拆卸汽车。

一些失窃的汽车被拆散后，会以零配件上网出售。

2015年，伦敦一名男子向警察报案说其保时捷跑车被盗。警方按通常做法予以登记在案。

但这名男子却没有登记自己的住址，而是登记了他父母的住址。警察追问后又改登记其女朋友的地址。一系列答非所问开始引起警方的怀疑，于是决定调查。

结果警察登门调查后，立即发现此人地下车库停放了19辆被盗的豪华车，包括本特利、路虎等，价值近百万英镑。此外，此人银行账户里还有44万英镑来历不明的现金。

据此，警方抓到了英国最笨的偷车贼，法院2018年10月将其判刑入狱8年。