图片版权 Reuters Image caption 美国宣布针对华为、华为分支机构以及华为CFO孟晚舟的正式起诉。

美国司法部周一（1月28日）正式宣布起诉中国电信巨头华为及其首席财务官孟晚舟，并提出23项指控。

华为及孟晚舟被控的主要罪名包括银行及电信欺诈、妨碍司法，以及窃取来自美国公司T Mobile的商业机密。

美国司法部在起诉书中指，华为从2012年至2014年，企图窃取美国公司T Mobile用于测试智能手机耐久性的技术。当后者威胁要起诉华为时，华为存在妨碍司法的行为。

孟晚舟上月在加拿大遭到扣留，加拿大司法部确认美国正在寻求引渡孟晚舟。美国媒体称原因是华为及孟晚舟因涉嫌违反美国对伊朗的制裁正在被调查。

这一事件已经给中国和加拿大的关系带来极大影响。华为和孟晚舟均否认相关指控。

美国司法部周一在起诉书中提及，遭到窃取的技术名为“Tappy”，该技术通过使用机器人模仿人的手指以测试智能手机。

美国司法部称，华为工程师违背保密协议，秘密拍摄“Tappy”的照片，对机器人的部件进行测量，甚至窃取了一块部件。

图片版权 Reuters Image caption 孟晚舟是华为创始人任正非之女。

然而，华为曾表示两家公司已在2017年已解决纠纷。

美国联邦调查局（FBI）则称其收到电子邮件显示，华为在2013年7月，向成功从其他公司窃取机密信息的员工发放奖金。

孟晚舟事件

2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在加拿大转机时，被加拿大当局代表美国政府暂时扣留。近十天后，加拿大法庭宣布孟晚舟获准保释，但必须居住在温哥华的住所。该事件使得加拿大、美国和中国的关系严重紧张。

事件发生后，中国安全机构逮捕了三名加拿大人，使中国和加拿大外交危机升级。

两天前，加拿大驻中国大使麦家廉（John McCallum）在总理特鲁多的要求下辞职。麦家廉曾公开表示，美国对孟晚舟的引渡请求存在缺陷。

中美贸易谈判

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）称，对华为的指控“完全独立”于与中国正在进行的贸易谈判。

中国高级官员计划将于1月30至31日在华盛顿与美国讨论两国之间的贸易冲突。