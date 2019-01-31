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或许，没有任何地方比英属哥伦比亚大学更能够体现加拿大与中国之间的紧密关系了。

在温哥华那个被森林和海水环绕的美丽校园里，有数以千计的中国留学生。

事实上，那里的中国留学生之多，令这所学校有一个长久的、一些人觉得是带种族歧视意味的外号：十亿中国大学。

不过，在中国企业华为高管孟晚舟被捕事件后，原本这些留学生使这所大学出现的那种紧密关系，现在更加紧张。

加拿大与中国之间的关系正处在一个危机的关头，甚至可能永远回不到以前了。

图片版权 Reuters Image caption 在温哥华听证会上的孟晚舟。

在距离绿色校园很远的地方，在温哥华市中心一个高楼林立的街区里，一个加拿大前驻北京大使向BBC表示，加拿大认为自己在帮助中国这件事情上是扮演了一个特别的角色。

从1958年开始，在其他国家都拒绝与共产主义政权做生意的时候，加拿大就向北京销售小麦，即使是在毛泽东搞“大跃进”政治运动造成饥荒期间仍然继续这样做。

这位前大使说，几十年之后，当他在北京任职时，中国的官员仍然记得这一件往事。

他说，加拿大还曾鼓励中国加入联合国和世界贸易组织（WTO）。渥太华认为，通过让北京更紧密地与国际组织联系在一起，帮助它发展，中国有一天会变成一个民主政体。

“当时的感觉和希望是，现代化将会带来一种大众的、经济的和社会的力量，这种力量将压倒共产党统治这个国家的能力，”他说。

这一切并没有发生。

但是，这名前大使说，加拿大政府内部有些是直到最近才意识到这一点，就是在中国最高领导人习近平去年废除国家主席任期年限的时候。

在跨国企业华为（Huawei）的首席财务官（CFO）孟晚舟被扣留事件引发的一系列效应，更佐证了上述论点。

图片版权 Reuters Image caption 孟晚舟被关押的加拿大阿卢埃女子惩教中心（Alouette Correctional Centre for Women）。

北京方面对去年12月在温哥华机场的逮捕事件作出了激烈回应。当时美国指控孟晚舟违反了美国的制裁令，将通讯设备销售至伊朗，并就此提出了引渡要求。

中国驻加拿大大使卢沙野是特别直言不讳的一个。他表示，这次拘捕就像是被朋友从背后捅了一刀。

北京认为，加拿大应该直接释放孟晚舟，而加国也有权力做得到。

似乎对这种观点持同意态度的恰恰是加拿大驻华大使麦家廉（John McCallum）。在一系列不尽恰当的言论当中，他曾指孟晚舟有较为充分的理由拒绝引渡，并且表示如果美国直接销案，将会“对加拿大很好”。

他很快遭到了免职。

不过，损害已经造成。对于中国来说，大使被免职似乎只是证实了中国已经知道的事：针对孟晚舟的案件是带有政治性的。

官方《中国日报》在一篇社论中指，麦家廉“只是说出了真相”。

不过，温哥华一名处理过引渡案件的律师布罗克·马特兰（Brock Martland）表示，中国误解了加拿大司法系统的运作方式。

“我们有一种悠久的传统，司法要回避哪怕最表面的行政人员或其他政府部门有冲突的迹象，”他在自己离英属哥伦比亚最高法院只隔有一个街区的办公室里说道。而孟晚舟的案件就是在那里做听证。

“我不是说这个系统是完美的，但是认为有政治杠杆可以左右法官，实在是对加拿大判案方式的不实描述。”

Image caption 加拿大律师布罗克·马特兰表示，在孟晚舟案中，中国对加拿大的司法体系有误解。

中国似乎并不止于激烈的措辞。

在孟晚舟被捕之后，两名加拿大人——前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）——在中国被扣留。

图片版权 COURT HANDOUT Image caption 孟晚舟一家在温哥华

一名被控走私毒品的加拿大人受判的刑罚也加重了。罗伯特·谢伦伯格（Robert Schellenberg）原本被判15年有期徒刑，但是中国一所上诉庭将刑罚改成了死刑。

加拿大政府内部很多人认为，这些案件都与孟晚舟有关，认为中国是在进行以牙还牙的报复。

而且，这样认为的不仅是政客。

“我觉得这说明了很多问题，与中国打交道的时候，你到底面对的是谁，”孟晚舟的一个邻居这样说道。孟晚舟目前正处于保释状态，并且居住在她温哥华的房子里。她在温哥华有两幢房子。过去15年，她自己和家人都在这里扎了根，有了完整的生活。

图片版权 Reuters Image caption 2014年，代表华为出席一个投资论坛的孟晚舟。

“中国离民主还很远，这对加拿大是一个提醒：交朋友要小心。或许我们应该考虑其他方向。”这名邻居说。

但是，这令加拿大陷入了一种困境：是否应该为了与中国的商业关系和未来的经济发展，而拿原则去冒险？

英属哥伦比亚大学还有另一个外号：“建造工程进行中大学（the University of Building Construction）”。

这座校园持续地进行着大规模的改建，可以想象当中很多资金都依赖于海外留学生，其中中国学生又是一家独大的群体。

大学的数据资料显示，两年前，外国学生只不过是占全体学生人数的四分之一，但是在学费的贡献上却超过了加拿大学生，花费总额为2.34亿加元（1.77亿美元）。

如果中国决意为了孟晚舟被捕的事件而惩罚加拿大的话，这部分收入可能就会面临威胁。而这还只是一个领域当中的一所院校。