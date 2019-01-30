德黑兰禁止民众在公共地方带狗散步

图片版权 ATTA KENARE/AFP/Getty Images Image caption "与狗同行"在德黑兰被视为"犯法"

伊朗首都德黑兰禁止在公共地方带狗散步，是伊朗官方推出一连串不鼓励养狗的运动之一。

德克兰警察局长侯赛因·拉希米说，“我们收到德黑兰检察官办公室的许可，将会对在公共地方，包括公园带狗散步的人采取措施。”

“恐慌及不安”

他向伊朗青年记者俱乐部表示，颁布禁令是因为狗会引起大众的“恐慌及不安”。

在新法例底下，除了带狗散步之外，载着狗驾车同样被禁。

“如果警方发现有人载着狗驾车，车主将会面临严重后果。”他向伊朗青年记者俱乐部说。

自1979年伊朗伊斯兰革命以来，饲养宠物狗及在公共地方带狗散步一直存在争议，狗有时更会被当局没收。

根据伊朗的伊斯兰传统，狗被认为是"不洁净"的动物，而饲养狗更被视为亲西方政策的象征。

在2010年，伊朗文化与伊斯兰指导部禁止媒体播放任何宠物或宠物相关产品的广告。而在2014年，伊朗议会更有声音，要求对带狗散步的人罚款甚至鞭打。

今次的“禁狗令”在社交媒体并没有掀起太大回响，不过其中一名网民在推特发文，表示德黑兰人会否被迫骑骆驼。