土耳其礼仪课程建议女性不要舔冰淇淋

Image caption 社交媒体上掀起讨论的是为什么课程只针对女性

土耳其一个礼仪课程建议女性不要舔冰淇淋，在社交媒体上受到批评。

据土耳其《国民报》报导，伊斯坦堡一个低收入保守地区巴格希勒市政局举办的“如何成为淑女”课程，教导学生相关礼仪，包括如何穿衣、走路和说话。

众多的建议还包括：

如何正确地在公共交通工具坐下

咀嚼食物时应避免谈话

早上时化妆不要过浓

避免使用俚语

避免使用“Bro”（兄弟）

以上大部份建议都被视为好礼仪的指引，而在社交媒体上掀起话题的是女性吃冰淇淋的方法。

指引中并没有明确指出舔冰淇淋为什么会被视为“不淑女”的行为，同时也没有指出怎样才是有礼貌地吃冰淇淋的方法。

其中一名网民在推特发文，“那他们到底想我们如何吃冰淇淋？”

一名曾经参加该礼仪课程的学员表示，“我们正在咬冰淇淋。”

图片版权 Getty Images Image caption 如何才可以像淑女般吃冰淇淋

男士也有在做

除了一众充满讽刺意味的回应外，亦有人认为这是在限制女性的自由。

“这实在太荒谬，必需马上停止。这绝对是性别歧视，谁要管我如何吃冰淇淋？请尝试接受这就是人吃冰淇淋的方法。”一名网民在土耳其网上论坛说。

另外也有质疑为什么这个课程只针对女性，指“男性也做这些事情，非常令人厌恶。”

原本是一名数学家的课程创办人亚苏·艾达，对网上批评不以为然。

“我不想营造一个‘淑女学校’的感觉，”亚苏·艾达对《国民报》说。她认为，在社会上，怜悯、善良和谦卑的感觉已越来越弱。“我们有责任管理自己的仪态，以免打扰他人。我们在教导女士们在公共场合应有的仪态”。

在社交媒体上亦有“淑女课程”的支持者，其中一名用户认为，如果每个地区的人都接受过类似的课程，那么"伊斯坦堡将是一个更宜居的地方"。