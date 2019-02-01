猪年谈猪：中西方文化对“猪”的误解与趣闻

Image caption 喜迎猪年

2019年2月5日将正式进入农历猪年的第一天，猪在中国生肖中排行老末。

为了迎接猪年到来，我们为你科普一下关于猪的一些趣闻和误解，看看东西方对猪的理解有哪些相似或不同之处？

聪明爱干净

一提到猪，人们马上会联想到肥猪的形象，而且不讲卫生、爱在泥地里打滚等。

但这些其实都是对猪最常见的误解之一。实际上，猪很爱干净，特别是野猪。当然，我们今天的家猪就是从野猪驯化而来。

Image caption 猪其实是很爱干净的

人们对猪的这些成见恰恰是猪饲养环境差的最好写照。

猪给人的印象是憨头憨脑，汉语中有时形容人不聪明时可能会说：蠢猪或是苯猪。

但已经有越来越多的证据显示，猪的聪明程度超过人们喜爱的宠物猫与狗。

那么，为什么聪明又爱干净的猪会在泥坑里打滚呢？

一些专家认为，猪没有汗腺。所以，在天热时猪会在泥土中打滚来消暑。这正是猪聪明的一种表现。

根据1990年代的一项试验显示，猪学东西可以像大猩猩一样快。

属猪人的性格

Image caption 美国前第一夫人、前国务卿希拉里·克林顿生肖属猪。

一般认为属猪人具备以下一些性格特点：勤劳质朴、待人诚实、热情单纯、积极乐观。但也可能固执己见、追求物质、不善理财等。

当然，人的性格是错综复杂的，不能一概而论。

猪年名人从中国古代的宋太祖到香港演艺界知名艺人童安格、中国内地歌唱演员韩红、刀郎等不尽其数。

西方属猪名人包括美国前总统里根、美国前国务卿希拉里·克林顿、著名作家海明威等。

跟猪有关的英文说法

图片版权 PA Image caption 小猪佩奇（Peppa Pig）动画片在中国很火。

英文中表示猪的说法有很多，最常见的就是pig。但其实还有boar,hog,swine,sow,piggy, piglet，porker等等。

所以，前一阵闹得很凶的猪瘟，英文叫swine flu也就不难理解了。

猪在汉语中象征着钱财，英语中也一样。因此，英语里的piggy bank就是存钱罐。

汉语中，如果指某处脏、乱、差，会形容为像猪圈一样。无独有偶，英文中也用pigsty形容同样的意思。

如果你想表达小猪很勤奋努力，英文叫go whole hog，相当于我们汉语里的全力以赴，不遗余力。

猪的眼睛比较小，并不是猪的“强项”。因此，如果谋事有点in a pig's eye，那就不要抱太大希望，因为不太可能。

猪年邮票

图片版权 xinhua Image caption 联合国也发行了猪年邮票

随着东西方文化的交流和中国影响力的扩大，除中国以外的许多国家都会在农历新年期间举行各种不同的庆祝活动。

加拿大还在1月18日发行了猪年邮票，邮票上使用了中国古典名著《西游记》中的人物猪八戒。

为庆祝中国农历新年，法国邮政公司1月26日也在巴黎发行两枚中国农历猪年生肖纪念邮票。

这两枚邮票从28日起通过法国邮局及法国邮政公司网站等途径正式发售。

最后，BBC中文网在这里提前给读者拜个早年，祝你诸（猪）事顺利、身体健康、恭喜发财。