华为在捷克投标受阻 “封杀行动”再添战线

图片版权 Reuters Image caption 华为的业务受到多国制裁，其中由美国，英国，澳大利亚和新西兰组成的五眼情报联盟警惕华为技术进入西方5G网。

美国司法部宣布起诉华为并寻求引渡首席财务官孟晚舟后，捷克政府也宣布，禁止受当局警告过的电讯商投标参与建设政府电脑系统，被视为是针对中国通讯科技公司华为。

捷克财政部发言人日前指出，当地的国家网络与信息安全部（NUKIB）去年12月发出警告，指华为和另一家中国科技公司中兴制造的设备可能有“安全威胁”。财政部发言人说，国家网络与信息安全部的警告对财政部有法律效力，必须执行。

路透社报道指，捷克国家网络与信息安全部的警告并不完全禁止华为参加当地的网络建设，但这个警告意味着，160多个负责管理当地重要基建的公营和私人公司需要重新检视它们面对的安全风险。

华为发言人否认自己制造的设备会造成网络安全隐患，并要求捷克财政部按相关法律规定收回决定，否则会考虑“所有选项”，但是没有具体说明会有什么行动。

捷克政府早前就一个政府税务系统公开招标，合约价值约五亿克朗（约2200万美元），业界普遍看好华为可以成功取得合约，但国家网络与信息安全部的警告令它能否取得合约蒙上阴影。

华为的发言人指捷克财政部的决定“歧视”，又形容捷克国家网络与信息安全部针对华为的警告“毫无根据、误导”。

美国、英国、澳大利亚多国先后宣布禁止华为参加当地建设5G通讯网络，德国也在研究是否跟随，捷克目前没有宣布类似的禁令。

华为早前更与当地一家电讯商沃达丰（Vodafone）测试5G通讯网络测试，但沃达丰上周五（1月25日）宣布将暂停在它的系统核心使用华为产品，直至有关当局通知为止。

罗生门

路透社报导指，被视为亲中派的捷克总统米洛什·泽曼（Milos Zeman）曾公开支持华为在当地的发展，但总理巴比什（Andrej Babis）却持相反意见。

巴比什早前表示他十分重视国家网络与信息安全部的警告，去年12月更宣布禁止中央政府部门员工使用华为和中兴制造的产品。

中国驻当地大使馆其后发出新闻公告，引述巴比什说国家网络与信息安全部的警告“不代表捷政府立场”。

但巴比什否认曾这样说，强调禁止公务员使用华为产品“并不是一个错误”，而中国大使馆的公告“只代表中方立场”。

图片版权 EPA Image caption 巴比什早前下令捷克中央政府员工不得使用华为产品。

“不要让自己变成棋子”

另一方面，捷克的邻国斯洛伐克对华为却有截然不同的态度。总理彼得·佩莱格里尼（Peter Pellegrini）表示，目前没有证据显示华为的产品会带来安全问题。

佩莱格里尼认为，如果国家要讨论网络安全的问题，就应该谈论所有公司，而不是针对特定一两家公司。

他又说，政客应该小心“不要让自己变成贸易战或竞争对手之间的棋子”。