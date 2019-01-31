中美贸易谈判结束：习近平希望“各退一步”

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普在总统办公室接见刘鹤（左一）。

美国总统特朗普与中国副总理刘鹤周四（1月31日）在白宫见面，期间中方代表读出一封由中国国家主席习近平写的信，习近平在信内说希望中美双方能“各退一步”，在中美贸易战停火的期限在3月1日届满前达成协议。

刘鹤带领的中方代表团一连两天在华盛顿与美方贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）就两国自去年开始的贸易纠纷谈判。

特朗普多次公开评论这场谈判，指出这次谈判的结果不会是一个“与中国的小小协议”，而是一个大协议，他又说他可能会与习近平见面，才正式完成贸易谈判。特朗普又跟莱特希泽说，他和他的团队要在二月初到中国继续谈判。

但有分析担心，特朗普声言要与习近平亲自见面，等于向北京透露他十分希望达成协议，可能令白宫强硬派谈判员为难。

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普和习近平还是哥们吗？

法新社报道，习近平在写给特朗普的信件说，希望中美两国在“互相尊重”的情况下合作，又形容两国关系正处于一个“重要关头”。

代表美方参与谈判的莱特希泽说双方虽然在谈判有“巨大进展”，但仍然有许多工作要做。

美国白宫发表声明指，双方谈判主要集中在美国公司被迫技术转移、中国需要加大力度保护知识产权、美国公司在华遇到的各种障碍、中方“偷窃”美国的商业机密和“干扰市场的力量”如何造成产能过剩等议题。

声明又形容，双​​方对解决所有主要问题都显示了诚意，又同意达成的任何解决方案都可强制执行。

美国《华尔街日报》早前引述消息指，中方的建议主要集中在增加购买的农产品和能源，和承诺让更多美国资金参加中国的制造和金融业。

图片版权 Getty Images Image caption 美国财政部长史蒂芬•姆钦（Steven Mnuchin）也有出席刘鹤与特朗普的会面。

给中国“送大礼”

《华尔街日报》又指，中方代表团建议特朗普和习近平二月在海南省见面，白宫目前尚未证实报告。特朗普说他可能要与习近平亲自见面，才能达成最后的协议。

路透社的分析形容，特朗普这种说法等于给中国“送大礼”，因为中国就可能再不需要向美方作出过多让步。

分析留意到，中国电讯巨头中兴去年涉嫌违反美国对伊朗的制裁，美方随后禁止美国公司向它出售手机的零部件。但习近平与特朗普通电话后，美方与中兴达成协议，中兴愿意支付罚款和改造公司，换取美方取消禁令。

分析认为，如果特朗普让莱特希泽继续主导与中方的谈判，将可以迫使中方作出更大让步。

美中贸易全​​国委员会主席艾伦（Craig Allen）在中美贸易谈判后发出声明称，中美同意达成的任何解决方案都可强制执行，他对此感到欣慰。

他认为，中美达成的协议必须包含一些诱因，例如美国取消征收关税的机制，才能吸引中国履行承诺。