新西兰奇案：三只小蓝企鹅遭绑架

图片版权 Brent Tandy/DOC Image caption 小蓝企鹅是全球最细小的企鹅品种，在新西兰属于受保护动物。

新西兰3只小蓝企鹅夜里在睡梦中遭盗贼绑架，至今下落不明。

新西兰当局说，窃贼从巢穴中偷走了这3只受保护动物，怀疑与走私活动有关。

小蓝企鹅是全球最小的企鹅品种，一般身高25厘米，重约1公斤，属于受保护动物。

事情发生在1月24日晚上。

有人发现两男一女在霍克斯湾的企鹅洞偷小蓝企鹅，行为野蛮粗暴，遂报告当局。

这两名男子当时在企鹅洞里用铁撬凿开企鹅巢，再用钩子钩着企鹅的脖子把它们拉出巢外。同案女子持手电筒为他们照明。

在这个过程中，一只小企鹅不幸身亡，被贼人原地弃尸，其余两只则被贼人偷走。

图片版权 Getty Images Image caption 其中一只小蓝企鹅在被绑架过程中不幸身亡

"我们非常关注事件；相信这次并非单一事件，" 新西兰保育部官员汉森说。

他说，事发后的一天，附近海域发现了另外一只企鹅的尸体浮在海面，初步迹象显示企鹅头部有致命伤痕。

目前不清楚失踪小蓝企鹅的下落，警方仍未锁定疑犯。

新西兰保育部对盗窃企鹅行为表示极度不安。

汉森说：“这是小企鹅非常脆弱的时刻。它们从一月开始换羽毛，直到3月，它们会一直留在巢穴中。这也说明窃贼非常清楚应该什么时候下手。”

在新西兰，小蓝企鹅的数量一直下降，盗窃企鹅最高可被判罚入狱两年及罚款10万新元（约6.85万美元）。