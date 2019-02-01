图片版权 The Washington Post via Getty Images Image caption 威斯康星州麦迪逊市街头

美国中西部数十年来最严重的寒流继续肆虐，已夺走21条生命；9000万人的生活在低于零下17摄氏度的酷寒中停滞，因冻伤被送进医院的病患大增。

这场“极地旋涡”波及大约2.5亿美国人。华人社区同受打击，然而也不忘“寒中作乐”。

气温预计将在周末回升至平均温度。

图片版权 UGC Image caption 全冻上了

真的会冻死

无家可归者是主要受灾人群。寒流袭击之处，各地都已设有避寒暖棚。

但仍然有人冒着铤而走险选择不具保暖设施的地方。俄亥俄州洛兰市一名60岁的女子被发现死于一处废弃房屋里。

有的死者则倒在了离家不远处。

密歇根州一名70多岁的男子被发现在家附近冻死。官员称他“没有穿足够的御寒衣服”，而且很可能迷路了。

爱荷华大学一名18岁的学生周三黎明前被发现倒在校园建筑物后面失去知觉，送院后死亡。官员称天气是一个致死原因。

周二，一名55岁的男子在威斯康辛州密尔沃基市一个车库里冻死。根据法医意见，他“很明显是在铲雪后体力不支倒下的”。

结冰的道路是致人死亡的另一危险因素。周一，一名75岁男子在芝加哥附近遭到铲雪车致命撞击。印第安纳州北部，一对年轻夫妻在结冰的道路上遭遇撞车后死亡。

图片版权 Getty Images Image caption Snow and cold weather hits New York City

华人社区“寒中作乐”

美国第三大城市芝加哥周四打破了1985年零下32摄氏度（-25华氏度）的低温记录，创历史新低。

气温降至-30摄氏度（-22华氏度）之后，芝加哥就成了一个冰冻的鬼城，比南极洲的部分地区还要冷。

美国华裔协会芝加哥分会董事会成员Tina Chu在芝加哥生活已有17年，她在风城同时还经营者一家咨询公司和一家餐馆。

她个人觉得芝加哥的冬天温度低倒还好，主要是风大，体感温度比实际温度还要冷，市中心高楼林立之间的胡通风能吹得人无法呼吸，刮得人脸疼。

她总结这些年在芝加哥的御寒经验：要选合适的护肤霜，大衣要长，护头的话一定要把耳朵罩起来，一定要有手套和围巾，拿围巾来挡脸，不注意的话容易冻伤，起风疹。

图片版权 EPA Image caption 寒中取乐。冰冻的城市自有其魅力

“确实得把脸捂好，眼睛要戴墨镜，”Tina说，“如果手裸露在外面的话，稍微时间长一点就冻得受不了。”

寒流来袭，她的餐馆停业了几天，因为天气太冷人们都不愿意出门，影响了她的生意。周二时，出于安全考虑，她还通知咨询公司的员工周三、周四在家工作。

她观察到，芝加哥政府在公共设施方面也许没有为这样的极端天气做长期准备，但是应急措施还是比较到位的，预警提醒市民注意保暖，提供活动暖车和暖棚给无家可归者，同时学校也停课了。

图片版权 UGC Image caption 芝加哥大湖冰冻，寒风凛冽，宛如冰雪王国

酷寒的芝加哥有600多所学校停课，36万名学生呆在家里。

来自北京的贾潘天骄在芝加哥艺术学院读本科三年级，这是她在芝加哥度过的第三个冬天。

她说：“其实芝加哥和北京的纬度差不多，除了湿度不太一样在冬天的差异并不会很大，但芝加哥的冬天是完全没有北京的冬天令人讨喜的。"

"现在北京的冬天越来越暖，雪下得也越来越少。小时候一到冬天白雪皑皑一片的样子已经很久没出现过了。"

受极寒天气影响，潘天骄就读的学校原本定于周三停课，周三傍晚又临时通知周四再停课一天，原本的考试也暂时取消，老师也会另外找时间给他们补课和补考，她说。

图片版权 Getty Images Image caption 密歇根湖也冻住了

同样受到停课影响的还有在西北大学攻读新闻硕士学位的孙诗佳。来自深圳的她坦言这是她第一次经历芝加哥的冬天。

“风吹在脸上很疼，皮肤不能裸露在外超过5分钟，走在路上绝对不会玩手机，密歇根湖都冻住了，”她说。

孙诗佳周一（1月28日）接到学校通知：周三全天和周四上午停课。她有一节新闻报道课原本有外出拍摄的作业，老师也改成去芝加哥市区的地下人行通道Pedway拍摄芝加哥市民的御寒准备。

但她自己却说：“我一个从热带地区来的人根本没有任何的防寒措施，最有效的就是外卖跟呆在家里。”贾潘天骄则利用停课的时间在家开着热风空调喝着热茶看着书，整理了很多资料，"倒是惬意的很"。

图片版权 EPA Image caption 清晨，不怕冷的芝加哥人照常到湖边散步

Tina Chu把自己裹得严严实实的，该遛狗还是出门遛狗。她说，家里的西伯利亚哈士奇犬在户外玩耍的毫无障碍。

她和朋友们还尝试了"泼水成冰"，在冰天雪地里将大盆的开水泼出去，水还没有落地就冻结成冰了。

虽然她阅读到的相关新闻和天气预报都把这一次极寒天气描述得特别严峻，好像就是出门就会把耳朵冻掉一样，但她看着朋友圈里大家分享泼热水时候的照片，感觉大家都玩得不亦乐乎，似乎没有那么糟糕。

预计气温将在美国当地周五有所回升。

在周末结束前，芝加哥的气温可能会回升至10摄氏度（50华氏度）。

国家气象局预报员大卫·哈姆里克（David Hamrick）告诉路透社，"芝加哥气温至少会达到差不多60（华氏）度。"

图片版权 Dylan Buell Image caption 威斯康星州基诺莎的密歇根湖冰雪奇观

寒流对人们日常生活有何影响？

这次极地旋涡影响很可能会耗费美国数十亿美元。根据哥伦比亚广播公司新闻报道，2014年类似的极地冰冻天气就估计花费美国50亿美金（38亿英镑）。

气温骤降期间，芝加哥一位好心人为70名无家可归的芝加哥人支付住酒店的费用。

救世军（The Salvation Army）女发言人杰奎琳·拉切夫（Jacqueline Rachev ）告诉《华盛顿邮报》："这对任何人而言都是一种生死攸关的情形。我们很高兴有人能做到乐善好施。"

图片版权 AFP Image caption 几个州宣布进入紧急状态

本周取消的数千航班里，大部分发自芝加哥的机场，其中奥黑尔国际机场被评为全球十大最繁忙的机场之一。

美国国家铁路客运公司Amtrak周三取消了所有驶入芝加哥的列车，影响了55列火车，他们表示大部分列车班次将在周四取消。

因为位于中西部的芝加哥是该公司的重要枢纽之一，全国的列车服务可能都会受到影响。

寒流甚至使得芝加哥冰上迪士尼的表演无法正常进行，周三的表演被取消。

图片版权 Getty Images Image caption 飞机航班大部分取消或延误，机翼化冰任务繁重

在明尼苏达州，天然气公司Xcel Energy要求当地居民将家用控温器调低至17摄氏度（63华氏度），以帮助该公司应对集中的供暖需求。

密歇根州的居民也收到类似的要求，因为供应商都在努力保证全州的供暖。

据美联社报道，居住在中西部各州的美国原住民部落一直在帮部落居民获得供暖设施以应对严寒，有许多人都生活在劣质住房中。

美国邮政局已暂停向受极寒天气影响6个州的部分地区提供第二天即达邮件派送服务。

受极地旋涡影响，已有超过2300个航班被取消，另有3500个航班延误。

图片版权 Getty Images Image caption 当局告诫民众尽量减少出行，迫不得已必须开车上路，也应该备足饮食，做好被困在路上的应急和御寒准备。

随着冰雪不断积累，美国北部的道路变得越发危险。在伊利诺伊州，警方表示他们已经协助了1,300多名驾驶者，并在8小时内接到460次电话，是平时的10倍之多。

该州的一名妇女被发现超速行驶，她在覆盖着积雪冰盖、限速56公里/小时的路上开到时速185公里。

宾夕法尼亚州怀奥米辛市冰雪覆盖的道路上发生连续27辆车相撞的事故，至少有2人受重伤。

周三暴风雪期间，纽约州水牛城发生21辆车相撞的事故，其中包括的一辆卡车。据当地媒体WKBW新闻报道，官员尚未公布任何受伤情况。

据报道，根据与天气有关的禁令，卡车当时不应该行驶在道路上。

据《纽约时报》报道，明尼苏达州在低温天气影响期间暂停监狱探视。