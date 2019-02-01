为什越来越多日本老人宁愿在监狱中度日？

Image caption 日本监狱中的老年犯人

69岁的高田敏夫（Toshio Takata）刚刚被刑满释放。他对BBC记者巴特勒说，因为贫穷无法养活自己，所以故意犯法蹲监狱，这样就可以得到“免费生活了”。

这种思维听起来很荒唐，但震惊之余却让人感到一种悲伤与无奈。关键是，有高田老人这样想法的日本老人越来越多，为此也导致日本老人犯罪率激增。

高田老人已经不是初犯，他首次进监狱的时候62岁。当时，他故意偷了一辆自行车，然后直接就骑到了警察局自首。近年来，日本的老年犯罪现象越来越严重。这些老人年龄在65岁以上，年龄最大的超过80岁。但是，究竟为什么呢？

惯犯

日本法律很严厉，对小偷小摸严惩不贷。高田也如愿以偿得免费“住上了监狱”。

出来后高田一不做二不休，再次成功把自己送进监狱。这次，他试图持刀威胁抢劫女性，于是又免费在监狱里住了几年。

高田说，他在监狱期间养老金照发，这样还可以赞点钱。

日本是一个法制社会，以犯罪率低和社会治安好而闻名。

与此同时，日本又是老龄社会，对老人的关爱不尽人意。

Image caption 69岁的高田敏夫已经不是初犯。

犯罪率上升

随着人们寿命的延长和老年贫穷的加剧，日本老人犯罪率直线上升。1997年，65岁以上老人犯罪率占犯罪率的5%，但20年后，这一比率已经上升到20%以上。

日本老年犯罪的另外一大特点是重复犯罪，即惯犯多。

惠子（化名）是一名70岁的老年女性，她瘦小、干净。她告诉巴特勒自己犯罪的原因也是由于贫困所逼。

“我和丈夫不和。因此无处可去。偷盗成为了我唯一的选择，”她说。

惠子还说，一些年纪80多岁的老人，连路都走不好也在犯罪。这一切都是因为没有钱、找不到食物。

惠子也是惯犯，和她见面几个月后听说她又因为行窃而被捕。

行窃也是日本老人最主要的犯罪，他们通常偷盗的食品不到3000日元（大约185元人民币）。

纽曼是一位澳大利亚人口统计学家，他在东京一家研究机构工作。他指出如果仅靠“微不足道的”基本国家养老金很难维持生活，除非还有其他的收入来源。

根据纽曼的计算，在扣除了房租、食品以及医疗方面的费用后就已经出现赤字。这还是在支付供暖和衣物之前。

家庭结构变化

Image caption 山田认为孤独等心理因素是导致老年犯罪的主要原因。

像中国传统一样，过去日本老人靠子女照顾。但在那些经济不好的地方，许多年轻人都已经离开当地，只剩下老人无依无靠。

纽曼说：“老人不想成为孩子的负担，但仅靠国家养老金又没法生存，所以唯一不连累孩子的办法就是进监狱”。

在监狱里可以保障一天三餐，还不用付钱。

自杀率升高

除了寻求进监狱这种极端手段以外，自杀在日本老人中也越来也普遍，因为他们不愿意给他人填麻烦。

广岛康复中心的负责人山田认为，日本家庭结构的变化也是促成日本老人犯罪率上升的原因。他表示，与其说是财政困难，倒不如说是心理因素所导致的后果。

85岁的山田老人在广岛原子弹爆炸时还是个孩子，当时他被人从倒塌的家中废墟中拉了出来。他表示，人与人之间的关系已经发生了变化。人们变得越来越孤独。一些人已经找不到在社会中的地位，但又不想承受孤独。

他说：“在那些犯罪的老人中，通常都是有一个转折点，一个诱因。比如，他们失去了妻子或者孩子。他们无法再面对现实等。一般来讲，如果有人照顾和支持他们，那就不至于犯罪。”

山田认为，高田敏夫只不过是用贫穷当作一个“借口”而已。高田的主要问题是孤独。而促使他不断犯罪的原因很可能是在监狱里有一些陪伴，不至于那么孤独。

高田敏夫的父母已经过世，虽然他有2位兄长但已经失去了联系。他离过两次婚，还有3名子女，但跟他们都没有联系了。

高田表示，如果有家人的支持，自己也不会走到这一步。

Image caption 日本政府扩大了监狱收容量。

量刑重？

据东京人口学家纽曼的观察，近来日本政府已经扩大了监狱收容量，并招收了更多的女狱警以应对老年犯罪的增加，特别是老年女性犯人的增多。

不但如此，纽曼还注意到监狱里医疗费用急剧上升。

BBC记者巴特勒说，在东京附近的府中市监狱，大约三分之一的犯人年龄在60岁以上。

该监狱的负责人之一矢泽正次（Masatsugu Yazawa）告诉巴特勒，为了应对老年犯人监狱不得不做出一些改善，例如安装了一些扶手、适合老年人使用的特殊厕所，并开设老年罪犯课程等。

犯人在狱中有各种活动，其中包括唱卡拉OK。矢泽说，这样做的原因是让他们认识到真正的生活是在监狱以外，监狱外面才有幸福。

但矢泽承认，即使这样有些犯人还是觉得监狱生活更好，因此，许多人重返监狱。

养老村

Image caption 高田喜欢画画。

纽曼认为，与其花费庭审和监禁费用，还不如建立大型退休村模式。可以让退休者放弃一半的国家退休金，但他们可以免费吃住，并享受免费医疗。

他们在退休村中可以唱卡拉OK,玩游戏，并有相对的自由。纽曼在把这一切费用计算之后发现，它要比目前政府的开支要低得多。

纽曼怀疑日本对小偷小摸的重判可能反而“鼓励”了那些想重新回到监狱的惯犯。

例如，偷了价值200日元的三明治，罚金高达840万日元或是坐牢2年。不仅如此，日本法院对在商店行窃的惩罚还在逐步严厉。它旨在杜绝这种犯罪案件。

Image caption 犯人在监狱中上课。

至于前面提到的犯人高田表示，他不想再犯罪了。

他说：“我马上就要70岁了。我不想再这样干了。下次，我将更加年老体弱，不会再这么做了。”

但未来到底怎样却很难说。