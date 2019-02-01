美国白宫地图两岸不同色 引台湾网友解读

图片版权 AFP Image caption 记者会期间，博尔顿身旁的世界地图中，中国与台湾用不同的颜色标示。

美国白宫新闻发布会上的一幅世界地图将台湾和中国大陆以不同颜色标示，赢得台湾网友的一致称赞。

美国国家安全顾问博尔顿和财政部长姆钦日前在白宫召开记者会宣布美国对委内瑞拉国家石油公司的制裁，但眼尖的台湾网友注意到博尔顿背后的世界地图。

地图上以蓝色标注支持委内瑞拉反对派领袖瓜伊多的国家，以红色标注支持委内瑞拉总统马杜罗的国家，而地图上中国是红色的，台湾却是白色的。

台湾网友认为，按照地图颜色的逻辑解读，美国把台湾视为独立于中国的一个国家。

图片版权 Getty Images Image caption 记者会的主题是美国目前针对委内瑞拉局势，对马杜罗总统采取的制裁措施。

名称和地图争议

去年，中国施压多家国际航空公司、跨国连锁酒店集团和跨国零售商更改网站上的台湾名称，要求将台湾列为中国的一部分，其中也包括地图上的标示内容。

美国政府当时对中国施压跨国公司必须按照中国的认知来修改对台湾的描述表示无法接受，并表示这样的做法是“奥威尔式的胡言乱语”。

2018年5月，美国服装品牌GAP在加拿大市场销售的一件T恤衫上印制的中国地图没有将台湾包括在内，引起中国网友批评，GAP因此道歉，并表示尊重中国的主权和领土完整。

此外，两名在澳洲读书的台湾学生和同学在公牛雕塑公共装置艺术上共同创作的彩绘图案，因为画了台湾国旗颜色和台湾二字，而被当地政府涂销。

图片版权 NADJA LO Image caption 学校学生共同创造公牛身上的彩绘，代表学校的多元文化

图片版权 YEN CHOU Image caption 地方政府用蓝色颜料涂销台湾二字和台湾国旗颜色

上个月，中国社科院指责66家世界500强跨国公司错误标示中国台湾，并呼吁中国政府利用现行法律法规处置相关违法违规行为，采取措施要求整改或予以处罚。

台湾政府则呼吁国际社会正视中国“失控的国际行为”，维护自由民主价值和国际安全与稳定。