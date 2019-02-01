香港查获创纪录穿山甲鳞片走私案

图片版权 EPA Image caption 香港海关官员称，他们在集装箱内查获了约8300公斤穿山甲鳞片和2100公斤象牙

香港官员称，他们在一个海运集装箱内，查获了创纪录的8吨穿山甲鳞片和1000多根象牙。

这个集装箱来自尼日利亚，据称装载的是冷冻牛肉，警方对其进行了搜查。据估计，这些非法货物价值约为800万美元，警方已经逮捕了两名嫌疑人。

穿山甲面临濒危风险，在亚洲部分地区很多人认为其有药用价值。

穿山甲曾被大量走私到非洲国家，被认为是世界上走私最多的哺乳动物。

图片版权 EPA Image caption 穿山甲因为其鳞片未经证实的药用价值一直遭到猎杀

周五（2月1日），法新社引述香港海关官员称，他们在集装箱内查获了约8300公斤穿山甲鳞片和2100公斤象牙。

香港海关称，来自贸易公司的一名男子和女子在香港被捕。他们还指，此次是香港海关有记录以来检获的最大宗穿山甲鳞片走私案件。

香港媒体报道指，香港海关早前接到内地海关情报，1月16日扣留了一个从尼日利亚运往越南的集装箱，凿开里面的冰层后发现冻肉下藏了大批穿山甲鳞片和象牙。

为什么要走私穿山甲？

穿山甲全身都有鳞片，并因为其鳞片和肉遭到猎杀，八个品种都濒临灭绝。

穿山甲鳞片的成分仅是角蛋白，与人类指甲和头发的成分相同，其未经证实的药用价值导致穿山甲一直遭到猎杀。

每年大约有10万只穿山甲在野外被捕获，并被送往越南和中国，导致它们的数量急剧下降。