2019年第五周，多次公开评论华为孟晚舟事件的加拿大驻华大使被免职。另一家中国科技公司腾讯旗下的实时聊天软件微信在澳大利亚引起担忧，专家认为微信没有像美国的Facebook和推特一样受到政府监督，令用户可能收到虚假信息。

中美结束贸易谈判，双方都说会面取得成果，美国总统特朗普说要与中国国家主席习近习见面，达成正式协议。

在南美，承认现任总统马杜罗、还是早前自行宣布成为“临时总统”的瓜伊多为委内瑞拉合法领导人，令世界各国分为两大阵营。

1. 华为孟晚舟事件：加拿大驻中国大使被解职

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中国和加拿大就孟晚舟引渡问题对峙之时，加拿大驻中国大使麦家廉（John McCallum）多次评论案件，最后在加拿大总理特鲁多的要求下辞职。

麦家廉曾表示，如果美国放弃对孟晚舟的引渡要求，对加拿大而言，就“太好了”。他接受加拿大中文媒体的采访时，又列举出他认为可以帮助孟晚舟反驳引渡的几条论据，并称她能够在法庭上对美国的引渡要求给出“很有力的反驳”。

他之后承认自己的这一言论是说错了话。

2. 特朗普的边境墙：七张图告诉你争议所在

美国民主、共和两党就兴建边境围墙产生争议，令国会无法通过预算，政府被迫局部停止运作。

特朗普在竞选总统时，就已经说要在美国与墨西哥边境建一道围墙，阻截非法移民，但许多人怀疑，这道围墙能否真的阻止非法移民进入美国，而且各界对建造围墙的成本有不同的预测。

BBC中文制作了七张图，把这些怀疑声音逐一梳理。

3. 中美贸易谈判结束：习近平希望“各退一步”

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中美贸易谈判结束，中美双方均宣称取得了进展，但双方官员也表示还需要经过艰难谈判，才能避免3月初中美贸易休战协议到期后再爆发贸易冲突。

特朗普还说，他可能会与习近平见面，才正式完成贸易谈判。而美国媒体引述消息指，特朗普和中国国家主席习近平可能二月在海南省会面。

但有分析担心，特朗普声言要与习近平亲自见面，等于向北京透露他十分希望达成协议，可能令白宫强硬派谈判人员为难。

4. 中国微信平台引起澳洲网络安全专家的担忧

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澳大利亚的安全专家警告说，北京可能通过社交平台微信散布宣传影响澳大利亚联邦选举，因为微信没有像美国的社交平台Facebook和推特一样受到政府监督。

澳大利亚战略政策研究所的国际网络政策研究室警告说，澳大利亚有150万微信用户，他们可能会受到错误信息、审查、宣传的影响，因为微信是个受北京控制的社交平台。

不过澳大利亚《世纪报》报道说，对于中共通过微信对澳大利亚选举构成多严重的威胁，专家存在分歧。

5. 委内瑞拉政局动荡或演变成全球危机

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随着街头上要求总统尼古拉斯·马杜罗（Nicolas Maduro）辞职的抗议转趋暴力，反对派领袖胡安·瓜伊多（Juan Guaido）在上周三（1月23日）宣布自己成为临时总统。

他很快就等到了美国、加拿大以及巴西、哥伦比亚和阿根廷等较大邻国的支持。欧盟（EU）则呼吁进行新的大选，并表达了对瓜伊多所领导的国民议会（National Assembly）的支持。

但同时有一小部分国家则是支持现任总统马杜罗，其中最主要的就有俄罗斯和中国。土耳其、伊朗、墨西哥、古巴等等国家也表达了对马杜罗的支持。