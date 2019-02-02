图片版权 EPA Image caption 俄罗斯否认曾违反《中导条约》

美国宣布暂停履行《中导条约》后，俄罗斯也做出了同样的决定。总统普京表示俄国将开始研发新导弹，令外界担心两国可能重演冷战时期的军备竞赛。

1987年，美国和苏联签署了《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，简称《中导条约》，禁止两国使用短程和中程导弹。

美国长期以来一直指责俄罗斯违反该条约。周五（2月1日），美国正式宣布暂停履行《中导条约》规定的义务。

“我们的美国伙伴宣布他们将暂停履行条约，我们也要暂停，”普京周六（2日）说。

但他也表示：“我们在这方面提出的所有建议仍和以前一样纳入考虑，谈判的大门是敞开的。”

图片版权 Reuters Image caption 俄罗斯9M729新导弹让美国和其盟友感到担忧

俄罗斯否认曾违反《中导条约》。但周六早些时候，北大西洋公约组织秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）对BBC表示：“所有（欧洲）盟友同意美国的做法，因为俄罗斯多年来一直违反该协议。他们在欧洲部署了越来越多的新型核导弹。”

中国外交部批评美方的决定，认为《中导条约》对增进国际地区和平、维护全球战略平衡与稳定“具有十分重要的意义”。

俄罗斯曾被指控什么？

美国曾称，他们有证据证明，俄罗斯的一枚新导弹射程在500至5500公里之间，这是《中导条约》所禁止的。一些美国官员称，俄罗斯已经部署了一些9M729导弹。

证据已经提交给了美国的北约盟友，他们都支持美国的指控。12月，特朗普政府给俄罗斯60天时间要求其遵守协议，否则美国也将停止遵守协议条款。

而俄罗斯方面除了否认违反《中导条约》外，还表示美国在欧洲东部部署的反弹道导弹拦截系统可能违反协议条款。

接下来可能发生什么？

周六，普京在与外交部长和国防部长的会议时说，将开始制造新武器。

他说，这些武器包括俄罗斯“神剑”巡航导弹（Kalibr cruise missiles）的陆基版本，以及新型高超声速武器，速度可达音速的五倍以上。

图片版权 AFP Image caption 1987年，苏联领导人戈尔巴乔夫和美国总统里根签署了《中导条约》

但是普京表示，俄罗斯不会卷入耗资巨大的军备竞赛，除非美国首先部署中短程导弹，否则俄罗斯不会部署。

欧洲国家将十分担心这种军备竞赛。北约的斯托尔滕贝格对BBC说：“这些新型导弹是可移动的，难以探测，有核能力，可以抵达欧洲城市，而且几乎没有任何预警时间，所以他们降低了在冲突中使用核武器的门槛。”

《中导条约》是什么？

1987年，美国和苏联签署这项条约，除了从海上发射的武器外，禁止所有的中短程核导弹和非核导弹

美国一直担忧苏联部署的SS-20导弹系统，并在欧洲部署了潘兴导弹和巡航导弹作为回应，引起广泛抗议

到1991年，近2700个导弹被销毁

两国都可以检查对方的的设施