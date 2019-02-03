英国首相府迎春节 唐宁街10号贴春联

图片版权 Getty Images Image caption 庆祝农历新年前夕，英国首相府t贴出了春联：丹凤呈祥龙献瑞；红桃贺岁杏迎春。

全球华人喜迎新春之际，英国首相府唐宁街10的门口也贴出了一幅春联。

这幅春联的上联是：丹凤呈祥龙献瑞； 下联是：红桃贺岁杏迎春。

唐宁街10号门口还摆出挂了小红灯笼的红梅树， 与春联相对称显得很有过年的气氛。这是有史以来第一次，英国首相府贴春联。

图片版权 Getty Images Image caption 伦敦市中心的唐人街张灯结彩，准备欢庆新春佳节。

在2月1日英国首相府的春节特别庆祝活动中，首相特蕾莎·梅宴请了来自英国各地的约100名小学生。

特蕾莎·梅在讲话中说：英国是英国华人的家，中国新年的庆祝活动让我们有机会庆祝我们华人社区在英国生活中发挥的重要作用。

“在庆祝农历猪年来临之际，也在英中两国关系继续向上发展之际，我向全世界各地庆祝中国新年的人们致以最美好的祝愿！”

虽然这是唐宁街10号第一次贴春联，但这并不是英国首相特蕾莎·梅第一次在首相府举行新春庆祝活动。2017年农历春节，特雷莎·梅就曾举行新春招待会，首相府内张灯结彩。她在致辞的最后，还用汉语祝福华人新年快乐。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @10DowningStreet This week the PM hosted a reception to celebrate Chinese New Year, the UK-China relationship and the British Chinese community pic.twitter.com/JjS6omuJxq — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 2017年2月4日

农历新春佳节，是中国以及东南亚很多国家一年一度最为重要的节日；在英语中，“中国新年”（Chinese New Year）很多时候成为“春节”的代名词。

实际上，庆祝农历新春佳节的国家还包括韩国、泰国、越南、柬埔寨、新加坡，印尼等不少国家。

你的器材不支持播放多媒体材料 亚洲各国如何过春节？

由于华人分布在全世界各地，最近十几年随着中国经济实力的增强和农历春节期间中国人到海外旅游人数的增加，越来越多西方国家开始出现大规模的春节庆祝活动。

许多西方国家的商家也看准了春节的商机，越来越多店铺贴出中文的新春广告，希望吸引更多中国游客消费。

过去几年，中国农历新年期间，来自中国的游客蜂拥到伦敦各大奢侈品百货公司内抢购，以致英国媒体创造出了“北京镑”（Peking Pound）形容使用人民币的中国游客的强大购买力。

今年，中美贸易战的阴影下，中国经济出现了前所未有的低增长率，来自中国的消费者还会继续像往年一样在伦敦大手笔采购吗？

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