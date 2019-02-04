委内瑞拉危机：美国新制裁能否达到预期效果

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美国本周宣布制裁委内瑞拉，旨在瞄准马杜罗政权的命脉：石油业及国有的委内瑞拉石油公司（PDVSA）。

白宫此前的行政命令只针对委内瑞拉的政府官员和个别产业。现在，新制裁将打击一个占政府收入90％以上的行业。

许多未完成的合同仍有望在未来几天兑现，但与委内瑞拉石油公司的新交易正受到限制。 预计从4月起，制裁措施将开始实施。

上个月，当华盛顿承认反对派领袖、国民议会领导人瓜伊多作为合法的国家元首时，委内瑞拉危机进入一个新阶段。

被现任政府剥夺了大部分权力的委内瑞拉国会称马杜罗是一个"篡夺者"。华盛顿展开支持瓜伊多的行动，希望推翻马杜罗。

华盛顿试图怎样做？

白宫正尝试做一件困难的事情：希望绕过控制委内瑞拉石油公司的马杜罗政府，让石油收入直接流入普通的委内瑞拉人民手中。

美国的制裁措施旨在推翻马杜罗，推动委内瑞拉举行新选举。

图片版权 Getty Images Image caption 瓜伊多得到美国支持。他设法成立一个与马杜罗政权并列平行的政府

美国国家安全顾问约翰•博尔顿（John Bolton）说，美国希望石油收入能够转入瓜伊多手中，为国民议会提供一些经济能力，来打击马杜罗。

其中一种方式是，通过位于德克萨斯州的PDVSA拥有的炼油厂，利用一家名为Citgo的子公司来争取推动变革。 博尔顿已经与Citgo的高管会面，并且正寻求由瓜伊多的国民议会任命新的管理层。

实际上，反对派亦正试图建立与马杜罗政权平行的政府，并拥有自己的内阁。

制裁冲击马杜罗吗？

博尔顿表示，制裁将影响PDVSA价值70亿美元的资产，并让其在明年损失超过110亿美元的出口额。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Market）的赫里玛•克罗夫特（ Helima Croft）表示，在这个阶段，由于委内瑞拉的石油产量处于螺旋式下行状态，加上国家面临严重短缺，制裁有能力"对委内瑞拉的财政状况造成灾难性影响"。

图片版权 AFP Image caption 仍然有不少人支持马杜罗

但一些分析师认为，马杜罗仍有其他选择。

"委内瑞拉目前向美国出口的石油将转移到其他国家，并以较低的价格出售。对于像中国和印度这样的国家，这个消息就如同黑色星期一。他们将能够以极大的折扣购买这些石油产量，"里斯塔能源（Rystad Energy）的委内瑞拉分析师保拉（Paola Rodriguez-Masiu）写道。

她补充说，制裁的影响将大大低于华盛顿的预测。

委内瑞拉每天向美国出口约45万桶石油，略低于其总产量的一半。这是制裁生效后可能涌入市场的新增石油供应量。委内瑞拉在美国的市场份额将引起争夺，有利于沙特，墨西哥和伊拉克的石油公司。

保拉表示，到目前为止，由于投资者已对委内瑞拉的危机有所准备，石油市场在很大程度不太在乎这种供过于求可能走势。

谁支持马杜罗？

中国和土耳其是马杜罗政府的主要盟友，但现在俄罗斯被视为关键角色。

当委内瑞拉即将面临严重违约时，莫斯科一再向加拉加斯提供金融生命线。

但这并非单纯出于友谊。

由于乌克兰危机，俄罗斯石油公司Rosneft自2014年以来一直受到美国的制裁，这家石油公司已经拥有Citgo 49％的股份。它还拥有Citgo的一些抵押品，这意味着当委内瑞拉政府遇到了麻烦，俄方就可以控制德克萨斯州的炼油厂 。

华盛顿对俄罗斯本来已有所不满，而对俄罗斯石油公司在德克萨斯州的炼油厂获得立足点的前景，亦很不满。

图片版权 Getty Images Image caption 反马杜罗政府的游行示威持续不断。瓜伊多呼吁提前举行大选

制裁会冲击委内瑞拉人民吗？

目前还不清楚美国能否成功地将马杜罗的资源转移到瓜伊多身上。

向人权理事会汇报的联合国特别报告员伊德里斯·贾扎伊里（Idriss Jazairy）说，委内瑞拉人民最终将受到制裁的冲击。

"制裁可能导致饥饿和医疗短缺，这並不是解决委内瑞拉危机的出路，"他说。

"引发经济和人道主义危机不是和平解决争端的基础。"

博尔顿周五表示，美国将向委内瑞拉人民提供人道主义援助，药品，手术用品和营养补充品。但目前尚不清楚它是否能成功绕过马杜罗政府。

图片版权 Getty Images Image caption 迄今为止，委内瑞拉军方仍支持马杜罗总统（中）

制裁将持续多久？

这些制裁可能会持续相当长一段时间，很大程度上取决于反对派和马杜罗之间解决对峙的政治方案。

过去，美国一直对制裁委内瑞拉石油工业犹豫不决，因为它知道这有可能严重影响普通人的生活水平，他们的生活水平早已处于低位。

现在美国仍然需要进一步明确，如何详细制定计划，使石油收入和人道主义援助到达瓜伊多及国民议会手中。

最终目标是通过谈判解决方案，或提供诱因促使军方政变，迫使马杜罗失去权力。

由于瓜伊多领导的抗议活动得到广泛的国际支持，其中包括欧盟以及巴西，阿根廷和哥伦比亚等地区性参与者，华盛顿希望不久之后它能实现其目标。

但制裁可能是一场危险的赌博。

过去，美国在委内瑞拉采取的行动，让马杜罗和之前的查韦斯总统，把美国视为一个公认的敌人，团结了委内瑞拉人民，两位领导人得到很大支持，现在可能就是这种情况。

而且，马杜罗可以把人民生活水平的恶化的责任，直接推给美国，而美国所做的一切，也帮助证明了马杜罗一直所提出的观点：瓜伊多只是美国人的傀儡。