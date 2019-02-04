委内瑞拉反对派领袖再获支持 最大债主中国是否误判

图片版权 Reuters Image caption 委内瑞拉军方目前大部份将领仍然支持马杜罗的领导。

多个欧洲国家宣布，承认委内瑞拉反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido） “临时总统”的地位，随即被俄罗斯批评干涉委内瑞拉内政。

此前，瓜伊多自行宣布出任该职位，获美国、加拿大和巴西等多个国家承认；这些国家同样被中国、俄罗斯、古巴等支持马杜罗（Nicolas Maduro）政府的国家批评。

英国、法国、德国和西班牙等多个欧洲国家早前宣布，限定马杜罗必须在周日（2月3日）宣布举行大选，否则将承认瓜伊多的“临时总统”地位。马杜罗驳斥，国际政治不能建基于这种“最后通谍”上。他形容，对方的做法相当于他要求欧盟七天内承认加泰隆尼亚为一个独立国家，否则就会采取行动。

随着越来越多的国家承认瓜伊多的地位，分析认为中国政府目前的确误判委内瑞拉的局势，但同时指出，即使反对派成功夺权，两国会快速建立合作关系，因为对双方都有益。

图片版权 Getty Images Image caption 委内瑞拉反派领袖瓜伊多在一场大型示威当中宣布自己成为总统，并受到了美国及多个邻国的承认。

国际社会“有责任协助委内瑞拉”

英国外长杰里米·亨特（Jeremy Hunt，侯俊伟）周一（2月4日）在社交网站发文，指英国与其欧洲盟友将承认瓜伊多的执政地位，直至委内瑞拉“可以进行有公信力的选举为止”。

另外，英国首相特雷莎‧梅（Theresa May，文翠珊）透露政府正考虑采取“更多行动”，包括制裁，但没有具体说明。

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）、德国总理默克尔（Angela Merkel ）和西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）分别指出，委内瑞拉人民有权选择自己的命运。桑切斯进一步向记者表示，为达成这个目标，国际社会有责任协助委内瑞拉人民。

委內瑞拉經濟危機 委內瑞拉近年受嚴重通貨澎漲困擾 截至2018年11月，國內年均物價上升 1.3萬倍

國際貨幣組織估計2019年委國國內物價會上升 10萬倍

根據官方匯率，一美元可以兌換 637玻利瓦爾

貨物平均漲價一倍所需時間： 19天 EPA

“瓜伊多并非民选”

近年来，委内瑞拉经济受严重通货膨涨的困扰，国际货币组织估计2019年物价会上升10万倍。当地过去多个星期爆发反政府示威，造成最少七人死亡。马杜罗在去年的委内瑞拉总统大选胜出，并于上月开始第二届总统任期，但多国都指控委内瑞拉政府操控选举结果。

欧盟的立场是呼吁马杜罗尽快举行大选，但并非所有欧盟成员国都公开承认瓜伊多为“临时总统”。希腊政府上月十分不情愿地在欧盟的立场文件签署，当地执政党激进左翼联盟（Syriza）随即发表声明，向“委内瑞拉合法总统马杜罗”表达支持。

而意大利执政党五星运动领袖鲁伊吉·迪马约（Luigi Di Maio）也拒绝承认瓜伊多的地位，因为瓜伊多并不是委内瑞拉人投票选出来的总统。

俄罗斯、中国等支持马杜罗的国家对欧美国家的表态作出严厉的批评。

俄罗斯回应欧盟国家的声明时指出，它们的行为是干预委内瑞拉内政，尝试把这种“强行夺取”的权力合法化。

图片版权 CNS Image caption 马杜罗去年访华期间与习近平举行会谈，两国政府又签署推进"一带一路"建设的谅解备忘录等双边合作文件。

中国误判形势

中国外交部发言人耿爽在过去数天的例行记者会上都被问到中方对委内瑞拉局势有何评论，他多次重申中方反对单边制裁，又批评美国对委国国家石油公司的制裁行动，指出这种“外来干涉或制裁只会使局势更加复杂”。

路透社指出，中国是委内瑞拉最大的外债持有人，委国目前拖欠中国的债务约值200亿美元。马杜罗去年9月曾经访问中国，获中国国家主席习近平接见。中方当时向委内瑞拉提供50亿美元贷款。

另外，中国截至2017年在委内瑞拉的直接投资达到32亿美元，包括最少三家由中国国有石油天然气集团和委内瑞拉国有石油公司（Petroleos de Venezuela SA）组建的合资企业。

中国政府似乎已经意识到瓜伊多掌权的后果。美国《华尔街日报》引述中国商务部最新的委内瑞拉投资指导报告称，如果委内瑞拉反对派掌权，新政府可以以“保护国家利益”为由与中方重新谈判合同条款，甚至拒绝偿还对中国的债务。

但该报同时引述荷兰莱顿亚洲中心（Leiden Asia Centre）研究员费尔肯（Matthew Ferchen）称，中国非常需要石油，因此中国很可能会迅速与委内瑞拉新政府展开合作，推动重新协商委内瑞拉的债务问题，同时瓜伊多也可能会争取与中方建立“紧密的经贸联系”。