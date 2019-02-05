调查：英国脱欧乱局下伦敦金融城岿然不动

Image caption 英国决定脱欧后，伦敦反成为全球投资人投资的一个重点。

一项最新调查显示，虽然英国脱欧进程已持续两年半，甚至有无协议脱欧的风险存在，英国的金融业到目前基本上没有受到脱欧乱局的影响。

路透社在2019年1月3日至1月28日进行的这项调查对象，包括伦敦132家最大或最重要的国际银行、保险公司、资产管理公司、私募股权公司和交易所。

调查显示，即使在英国与欧盟无法达成协议、英国无协议脱欧可能性存在的情况下，只有约2000个金融工作岗位需要或已经从英国迁至海外。

而一批顶级的投资银行则计划在伦敦雇用更多的员工，远远超过计划在欧洲其他任何地方的雇员人数，表明这些机构预计英国仍将是他们在欧洲开展业务最主要中心， 至少在短期内这一预测不会变化。

银行家信心增强

这一调查结果显示，作为英国经济支柱之一、雇员超过百万的金融业，并没有像许多银行家和政客2016年预测的那样，即英国全民公投退出欧盟的决定将导致大批金融业岗位、人才、交易流失，伦敦作为世界金融之都的地位动摇。

2017年9月份第一次调查中，当时预计英国上万金融岗位会受到脱欧冲击。

但最新调查结果显示，总部位于英国的各大金融机构表示，他们2018年9月份调查中预计迁向海外的5766个金融业就业岗位会大幅下降至2000左右。

最新调查还显示，大多数银行家相信，欧盟和英国就脱欧谈判会达成某种妥协。他们也在等待最后会达成什么样的协议，英欧将保持什么关系，然后再对搬迁问题做出最终决定。

中国、美国经济对伦敦的影响超过脱欧

一家美国投资银行的高管表示，如果英国在没有达成协议的情况下脱离欧盟，他们可能要将转移到海外的员工人数增加一倍或两倍。

但这位高管补充说，到目前为止，英国脱欧的影响远低于预期，也没有中国经济放缓和美国政治不稳那么让人担忧。

图片版权 Getty Images Image caption 总部位于英国的各大金融机构表示，他们2018年9月份调查中预计迁向海外的5766个金融业就业岗位会大幅下降至2000左右。

他表示目前局面虽然有点乱，但英国脱欧的问题是技术性问题，是可以得到解决的。

另外，汇丰银行的消息人士透露，该银行在脱欧公投后曾公开表示，多达1000个工作岗位可能会转移到巴黎，但迄今为止尚未调动任何员工。

脱欧不脱欧？

苏格兰皇家银行的消息人士也透露，该银行也曾公开表示，可能会将150名员工的工作迁移到荷兰阿姆斯特丹，但至今也没有调动任何员工前往。

就金融城金融家们的工作计划，路透社调查首次发现，有些金融家认为，由于英国政坛对如何退出欧盟意见分歧巨大，英国有可能根本就不会退出欧盟。

图片版权 Getty Images Image caption 大多数银行家相信，欧盟和英国就脱欧谈判会达成某种妥协。

一些公司说，即使英国留在欧盟内，需要迁往海外的一些金融岗位还是会迁出。

90家公司回复调查称，因为英国脱欧需要重新架构它们的商业，但其中只有59家公司明确表示要调动的工作岗位数字。其余表示，脱欧与否不会有影响，或者尚未决定，或者拒绝评论。

上述最新的调查函盖了在伦敦从事金融服务工作的40万就业岗位中的0.5%的调查样本。