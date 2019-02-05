华为产品在挪威触礁 美国围堵行动升级

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中国通讯科技公司华为早前在捷克的政府投标行动触礁后，挪威官员放话声言為保障国内通讯系统安全，要管制國內電訊服務公司使用华为的產品。德国总理默克尔（Angela Merkel）也指，华为必须保证不会轻易把资料交给中国政府，才会让对方参加德国的5G网络建设。华为在欧洲的业务前景进一步蒙上阴影。

挪威情报部门PST周一（2月4日）发出年度报告，点名批评中国和俄罗斯等国尝试渗透挪威。PST主管比约恩兰（Marie Benedicte Bjornland）指，华为与中国政府有“密切联系”，又指中国的《情报法》要求中国公司“依法支持、协助和配合国家情报工作”，令中国政府可以影响华为等中国公司的工作。

美国政府早前呼吁盟国不要使用华为等中国公司制造的网络设备，因为可能会造成安全风险。美国国务院官员本周拜访欧盟委会员后再次呼吁，各国不要急于与中国公司这些“不受信任的制造商”签署合同。

图片版权 EPA Image caption 挪威情报部门PST主管比约恩兰指出，中国的《情报法》让中国政府可以影响华为等中国公司的工作。

影响美国

路透社引述消息报道，美国国务院官员到访位于布鲁塞尔的欧盟总部时警告，欧洲国家如果使用华为和中兴等中国公司制造的产品，会对当地造成“各类的后果”，相关影响也会延伸到美国。

美国国务院官员稍后会转到法国、德国等其他欧洲国家访问，转达美国政府针对华为的警告。

美国在国内已经大致禁止政府部门和承建商使用华为产品，但美国政府仍然忧虑如果欧洲国家使用华为设备建造5G流动网络，碍于美国与欧洲的密切关系，可能影响美国国内的网络安全。

华为多次否认它制造的产品会造成安全隐忧，又强调公司严格遵守所在国的法律。中国外交部也多次强调，华为是一家自主发展的中国民营企业，中国法律也没有授权任何机构可以强迫企业在网络设备上安装“后门”。

日本、澳大利亚等国早前已经响应美国的呼吁限制国内电信商使用华为的产品，同时越来越多的欧洲国家宣布类似措施。

限制华为设备

挪威两家主要电讯公司挪威电信（Telenor）和泰利亚（Telia）推行4G通讯网络时，使用华为的设备。挪威政府计划在当地电讯公司准备建立5G网络时，订立法例限制各家公司使用华为设备的数量。

针对挪威情报部门PST的警告，中国驻挪威大使馆发出声明形容PST以“单纯假设性语言”攻击中国的做法“十分荒谬”，又重申中国向来都反对各种网络间谍和攻击行动。

德国对美国的呼吁仍然采取保守态度，当地的网络安全部门指出目前没有证据显示，华为可以利用它制造的网络设备，为北京截取任何讯息。但默克尔强调，基于安全考虑，德国政府必须与中国政府沟通，确保华为不会轻易把数据交到中国政府手中。

图片版权 EPA Image caption 捷克总统巴比什早前下令捷克中央政府员工不得使用华为产品。

另外，华为在捷克的业务也可能进一步受挫。华为早前在捷克投标，为当地税务部门建造电脑系统，合约价值约五亿克朗（约2200万美元）。但当地政府后来修改法例，禁止任何受当地国家网络与信息安全部（NUKIB）警告过的电讯商投标参与建设政府电脑系统。

捷克国家网络与信息安全部主管纳夫拉蒂尔（Dusan Navratil）回应记者提问时指出，他预期有更多华为和其他中国公司在当地投标政府工程被阻，但他没有具体解释。

捷克国家网络与信息安全部（NUKIB）去年12月发出警告，指华为和另一家中国科技公司中兴制造的设备可能有“安全威胁”。

财政部发言人说，国家网络与信息安全部的警告对财政部有法律效力，必须执行。