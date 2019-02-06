特朗普金正恩月底越南会面：第二次特金会重点是什么

图片版权 AFP Image caption 特朗普说，“虽然仍然有很多工作尚未完成，但我和金正恩关系很好。”

美国总统特朗普在发表国情咨文时宣布，他将于2月27至28日再度与朝鲜领导人金正恩会面。这是继去年6月两人在新加坡历史性会晤后的第二次会面。

今次峰会将在越南举行。越南分别与美国和朝鲜也保持良好关系，早已盛传是第二次朝美峰会的热门地点，不过特朗普尚未宣布会面将在哪个城市举行，河内及岘港都是可行之选。

在星期二晚，特朗普说，“我们的人质已经回家，核试验暂停了，15个月也没有发射过一枚导弹。”

“如果我没有成为美国总统，我们现在可能已和朝鲜爆发战争。”

“虽然仍然有很多工作尚未完成，但我和金正恩关系很好。”

在特朗普宣布峰会日期前，美国朝鲜开题特使比根亦抵达平壤，为第二次会晤铺路。美国国务院称，特朗普此行有望就朝美新加坡峰会的承诺，取得进一步的进展。

图片版权 AFP Image caption 特朗普与金正恩2018年6月在新加坡首次会面。

虽然去年新加坡峰会吸引全球关注，亦营造了令人乐观的气氛，但在高调的会面后，实际进展并不多，虽然各方称致力无核化，但如何实行和如何验证，这些细节也没有交代，特别是朝美双方联合声明中，没有提及“不可逆转”字眼，令外界担心朝鲜无核化的决心。

美国希望朝鲜全面放弃核武，以及在国际监督下销毁核武，比根之前在演说中强调，美国如果见不到朝鲜这样做，不会撤销制裁，但暗示可以会透过其他方法予以协助。

美方声称金正恩承诺销毁所有制造钚和铀的设施，这两种元素均为制造核武器的重要材料，但一些专家指出，朝鲜事实上从有公开表达会在没有美国让步下全面放弃核计划。

美国情报部门报告亦指，朝鲜放弃核库存和生产能力的机会不大，朝鲜想得到美国及国际社会让步，也只会实行"部分去核化措施"，因为拥有核武是朝鲜"存亡的关键"。

联合国亦警告，朝鲜仍在继续其核计划以及违反制裁，联合国安理会一份内部报告指出，朝鲜涉及在海上非法交易石油产品及煤矿等违禁品，这些物品由非朝鲜的船进行交易，逃避制裁，而且这些非法活动有一定规模，令制裁不太具成效。

图片版权 AFP Image caption 朝鲜最高领导人金正恩第四度赴华访问后返回朝鲜，同时带回了习近平对第二次美朝领导人峰会的支持。有消息称，金正恩向习近平发出访朝邀请，习近平已经接受。

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BBC驻首尔记者劳拉•比克（Laura Bicker）分析：

联合国报告证明，虽然特朗普政府表示有重大进展，但朝鲜核及导弹计划仍然完整。

虽然韩国和美国均称朝鲜作出了具体承诺，但朝鲜没有提过会交出武器，或是放弃制造这些武器，因此，一份详细的协议特别重要。

朝鲜事实上透过韩国总统表示过，会销毁一个核处理工厂，但前提是美国要有相应举措，预计这将会是未来数周双方谈判的重点。

而联合国报告中提到的一点对特朗普政府而言更值得忧虑，因为该报告证明他们迫使金正恩走进谈判桌的主要外交手段──即联合国制裁──成效不大。

自去年起，已陆续有报告指，朝鲜涉及海上非法煤油运输。制裁监察员称，近期相关运输量大幅度增加。

如果平壤政府寻找方法逃避制裁，那么华府的施压策略就不再管用。

未来一个月将会是决定朝鲜半岛局势的关键时期，报告说明了特朗普政府面对的挑战，这令人疑惑：如果谈判破裂，制裁又没有效果，美国还可以怎么做？