特朗普金正恩第二次会面：为什么选址越南？

图片版权 Getty Images Image caption 美国总统特朗普将于2月27至28日再度与朝鲜领导人金正恩会面

1965年3月，美军部队踏上越南南部岘港的土地，美国参与东南亚共产主义与资本主义之间的血腥战争由此开始。

将近54年后，这座城市可能将举行越南前敌人美国以及冷战时期盟友朝鲜的峰会。

美国总统特朗普已经确认，他与朝鲜领导人金正恩的第二次会面将在2月27日和28日在越南举行。具体的地点可能是在岘港或河内。

为什么选在越南？

越南是共产主义国家，但实际采用类似资本主义的经济制度，目前美国和朝鲜都视其为友。

澳大利亚新南威尔士大学越南问题专家萨耶尔（Carl Thayer）说，越南被视为中立的主办国，并且符合美国和朝鲜的所有要求。

图片版权 Getty Images Image caption 越南1986年以建立社会主义主导的市场经济为目标开启经济改革以来，成为亚洲发展最迅速的几个经济体之一。

萨耶尔教授对BBC表示，“第二次特金会地点选在越南不只有象征意义”。

“选在越南是因为各方都认为越南有能力为峰会提供一个十分安全的环境，各方都认为越南是一个中立的东道国。”

为什么金正恩同意在越南举行？

对于金正恩来说，经过中国飞往越南很安全。中国和越南都是朝鲜少有的几个关系较好的国家。

萨耶尔教授说，朝鲜领导人将其首次到访越南视为一个证明朝鲜并不孤立的机会。朝鲜领导人曾经学习过越南的发展模式，此次到访可以让金正恩亲自看看这个国家的变化。

“越南与美国的战争、与美国外交关系正常化以及自由贸易协定磋商等都是朝鲜当局感兴趣的内容，”萨耶尔说。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南专家黎洪和对法新社表示：“（金正恩）会有兴趣亲眼看看越南的故事，这可以激发他，也可以让他思考应该如何带领朝鲜前行。”

图片版权 AFP Image caption 金正恩将越南和中国视为盟友

为什么特朗普同意在越南举行？

如果金正恩受到越南经济成果的鼓舞，那这可能对美国有利。自越南1986年以建立社会主义主导的市场经济为目标开启经济改革以来，成为亚洲发展最迅速的几个经济体之一。

美国中情局局长蓬佩奥（Mike Pompeo）在去年一次访问越南时说，金正恩如果“把握时机”可以复制“奇迹”。

2017年，特朗普访问了越南，当时越南主办了亚太经合组织峰会。萨耶尔称，越南感觉像是一个“舒适区”。

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他还指出：“美国感谢越南长期以来支持限制大规模杀伤性武器，以及目前支持联合国制裁朝鲜。”

具有历史意义的美朝峰会召开之际，越南也想展现其外交潜力，吸引外国的投资和关注。

第二次特金会宣布举办地点之后，韩国总统府也表示欢迎这个决定。

韩联社引述新闻发言人金宜谦称，越南与美国曾枪口相对，而今成为好朋友。朝鲜与美国将书写新的历史，相信越南会提供良好的环境。