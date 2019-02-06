伦敦马克思墓碑又遭破坏损毁 历史轮回

图片版权 Friends of Highgate Cemetery Trust Image caption 马克思墓碑遭破坏现场。

2019年初，作为英国官方一级文物保护建筑的马克思墓碑被破坏者用钝器敲砸“盲目恶意损坏”。

伦敦北部海格特公墓的发言人表示，管理人员2月4日发现马克思墓碑被人破坏，但不知道具体是什么时候发生的事，具信就是最近几天内。

没有找到事件目击者站出来作证。

海格特公墓信托之友首席执行官伊恩·邓加维尔说：“这是一种盲目无理智的恶意破坏行为，而不是政治评论。”

他说：“我真的很难过，有人用这样不明不白的方式做出这种行为。你即使不是马克思主义者，也应该明白这是一座重要的纪念碑。”

马克思墓碑历史

19世纪的德国哲学家、经济学家、社会学家、历史学者、记者卡尔·马克思被公认为革命社会主义者。他的社会、经济与政治理论被称为马克思主义，在全球受到赞誉和批评。他被全球的社会主义与共产主义者视为精神领袖。

马克思因为宣传社会主义思想，19世纪时被欧洲多国政府视为威胁，驱逐出境。1849年，马克思移居英国，渡过余生30多年。其间，他发表了《共产党宣言》、《资本论》等对20世纪产生重大影响的著作。

1883年，马克思在伦敦去世后，安葬在海格特公墓。该墓地为马克思的挚友恩格斯购买，墓旁巨大的头像纪念碑，是由信奉社会主义的英国雕塑家布拉德肖雕刻。

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1956年，英国的社会主义者将马克思及其夫人的墓被重新下葬在海格特公墓距离原来位置约50米的一个更显著的地方，并在新立的墓碑上刻下他的名言：“全世界无产者联合起来"及"哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于如何改变世界”。

当时的这一举动引起了社会争议，因为当时正值东西方冷战高峰时期。

2018年，马克思诞辰200周年前，其墓碑重新得到维修。

墓碑归属

目前这一雕塑归马克思墓信托会所有。

邓加维尔表示，公墓将与信托基金一起工作，帮助修复墓碑。这已经不是纪念碑第一次受损了。

上世纪70年代，有人用一枚自制管状炸弹炸毁了墓碑顶部马克思头像的一部分；还有人在墓碑上面涂过纳粹标记；有人曾用油漆喷涂破坏。

伦敦警方表示，在经过初步调查后没有更多线索，除非以后掌握到进一步的信息，他们决定暂时结案。

在过去百年来，全球各地的很多人都到马克思墓参观过，近年来还包括很多中国旅游者。

在海格特公墓的官网上写着：在这个墓园东区长眠的最著名的人士是卡尔·马克思，它的墓碑吸引着全世界的同志与其他人。