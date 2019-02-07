夏威夷有可能将合法吸烟年龄提高至100岁

图片版权 Getty Images Image caption 如果法案获得通过，民众要到100岁才可吸烟

美国夏威夷州有机会将法定吸烟年龄提高到100岁，令大部份民众不能抽烟。

美国民主党议员理查德·克里根提出法案，将吸烟合法年龄提高至100岁。如果法案获得通过，该措施将会在2020年至2024年开始实施。

不过在该法案获得通过成为州法律前，估计会受到烟草公司强烈反对。但电子香烟，嚼烟及雪茄则不受此限。

克里根在2014年被选为州代表前曾为急诊室医生，他认为香烟是"人类历史上最致命的人工制品"。

2017年1月，夏威夷成为美国第一个将吸烟年龄提高到21岁的州份。在其他美国州份，法定吸烟年龄通常为18岁或19岁。

新法案HB 1509中提议，法定吸烟年龄应在2020年提高至30岁、2021年至40岁、2022年至50岁、2023年至60岁。到2024年，市民需要100岁才能购买香烟。

他向《夏威夷前锋论坛报》表示，烟草行业"荒谬地坏"，即使知道香烟"容易致命"，但仍将香烟设计为"高度上瘾"。

"我们不允许民众自由取得鸦片类药物，或任何处方药物，"他说。

尽管美国国家癌症研究所警告"所有烟草制品都含有害及致癌物"，电子香烟及雪茄则被排除在法案之外，因为克里根认为它们比普通香烟安全。

"定期吸食雪茄与吸烟人士患有口腔癌或食道癌的风险相若，"他在网站补充。

美国疾病控制与预防中心表示，吸烟是美国可预防疾病和死亡的首要原因。每年约有50万人死于与吸烟有关的疾病。