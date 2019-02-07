印度男子状告父母：“他们未征得同意就把我生下來”

图片版权 Nihilanand Image caption 拉斐尔的脸书专页贴满许多标语：为什么我要吃苦、为什么我要被塞车堵在路上、为什么我要上班等等。

印度一名男子日前向当地法院控告自己的父母，指控他们没有征得自己同意，就把他生下来。

这名27岁的印度商人拉斐尔‧萨姆（Raphael Samuel）认为，世上的孩子生下来就要受苦，因此“生孩子”并不对。

他接受BBC记者潘迪（Geeta Pandey）访问时承认，父母不可能向未被生下来的孩子征求同意，但他认为孩子对是否出生没有决定权，正因为这样，父母应该为孩子支付一生的费用。

拉斐尔的父母都是律师，被自己的孩子控告似乎并没有生气。拉斐尔的母亲卡维塔（Kavita Samuel）还发表声明说，如果拉斐尔真有一个理性的原因证明父母有错，她愿意承担责任。

图片版权 Nihilanand Image caption 拉斐尔在社交网站专页上的照片大多戴着墨镜和假胡子。

“人类灭亡后，就再没有人吃苦”

拉斐尔说自己的思想建基于“反出生主义”（anti-natalism ） 。信奉该主义的人认为，人生充满苦难，人类应该立刻停止生育。

拉斐尔认为，这样做的话，人类就会慢慢灭亡，这对地球和各种动物都有好处。他解释，人生是“没有意义的，因此许多人都在吃苦”，而人类灭亡后，就再没有人吃苦。

他去年在社交网站创立了一个名为“nihilanand”的专页，贴满了他戴上墨镜和假胡子的照片，他在专页也发布了许多“反出生主义”的讯息，例如：“强迫一个孩子出生，然后强迫他要发展事业，这不是绑架、令他变成奴隶吗？”，“你的父母可以去养一头狗、或买一个玩偶，他们却把你生下来。你没有欠他们甚么，你只是他们的娱乐。”

图片版权 Nihilanand Image caption "你的父母可以去养一头狗、或买一个玩偶，他们却把你生下来。你没有欠他们甚么，你只是他们的娱乐。"

父母“反应不错”

拉斐尔说，他大约从五岁开始就有这种“反出生主义”的想法。

他说有一天不想上学，自己的父母却不断要他上学。他就问自己的父亲：“为什么你把我生下来？”他的父亲没有回答。

“我想，如果他当时给我一个答案，我的思想大概不会变成这样。”

他之后决定把自己信奉“反出生主义”这个想法告诉父母，他说自己的母亲“反应不错”，父亲也“开始接纳”这个想法。

拉斐尔还说，母亲认为他言之有理。“我的母亲说她希望可以在我出生之前就碰见我，那样的话，她肯定就不会把我生下来。”

六个月前的一天，拉斐尔在吃早餐的时候告诉母亲打算控告对方。“她说没问题，但声言会在法庭为自己抗辩到底。”

拉斐尔的母亲卡维塔在声明中为自己的儿子辩护，认为外界只专注在拉斐尔的想法的一部份“并不公平”。

她认为拉斐尔控告自己的原因，是因为他信奉“反出生主义”，也因为关注地球资源因为有过多“不需要的生命”而承受压力。拉斐尔也感受到一般孩子成长时需要经历痛苦。她认为外界忽视了这些部份。

“我的孩子成为了一个毫无畏惧、拥有独立思想的年轻人，我为此感到高兴。他必然可以找到快乐。”

图片版权 Nihilanand Image caption 拉斐尔在这张标语回应"孩子都觉得许多事情是理所当然的"这个说法。他说："真的吗？我以为没有征得一个人同意就把他生下来，还要迫令他工作、支付账单去满足你，这才是理所当然的意思。"

“不生孩子没有问题”

拉斐尔通过社交网站专页收到许多回应，有正面的，但大多都是反面的。他说他也收到其他母亲给他发的讯息，指她们担心自己的孩子看到拉斐尔的专页后，会有什么反应。

一些人也认为，拉斐尔这样做只是为了自我宣传，他否认。“但我的确想要把‘不生孩子没有问题’这个想法宣扬出去。”

“我知道法庭一定不会受理这个案件。但我仍然希望提告，因为我想要说明自己的想法。”

“我并不希望自己出生，但那不是因为我生活不高兴。我活得很好，但我宁愿不在世上。”