特朗普金正恩会面：第二次特金会的关键挑战

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 美国总统特朗普称，2月27日至28日他将在越南与朝鲜领导人金正恩举行第二次峰会。

美国总统特朗普称，2月27日至28日他将在越南与朝鲜领导人金正恩举行第二次峰会。

会议召开之际，两国领导人仍面临一系列挑战。

挑战一：达成协议

2018年6月新加坡峰会时，特朗普和金正恩都充分利用了这次媒体盛会。他们那次历史性会面只是一次破冰之旅，外界已经满足。

但是会议后发出的声明含义模糊，未能让美国解除朝鲜核武器目标有任何实质行动，朝鲜也对美国拒绝放松制裁感到沮丧。

所以第二次会面的时候，他们必须拿出一些可行的方案。

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜半岛无核化：特朗普金正恩会妥协吗？

特朗普和金正恩已经把核对抗个人化了，他们喜欢直接与对方沟通，并已经通过交换信件和温暖的话语这样做了。美方担忧这种安排对金正恩比对特朗普更有利。因为众所周知，特朗普喜欢依赖自己的直觉，而金正恩则善于发号施令。

解决这一问题的办法是在峰会前进行谈判，解决细节问题。上次峰会没有这一步，这次必须要做。

真正的成果将是在峰会达成一项框架协议，并让这项协议在专家层面上继续推进。

挑战二：双方达成共识

在新加坡峰会中，美国和朝鲜同意“朝鲜半岛完全无核化”。但是他们并未说明这意味什么，而这正是能否达成协议的关键。

对美国来说，无核化意味着朝鲜单方面放弃所有核武器库，并允许国际核查员检查。

对朝鲜而言，这意味着美国采取“对等”措施，并要求美方把可以威胁平壤的核武装力量撤走。美方认为朝鲜大部份的要求都是不可妥协的，但也许不是全部。

让特朗普的将军们懊恼的是，特朗普已经明确表示他想召回驻扎在韩国的美国部队，但特朗普同时声称他目前并未有此计划。

无论如何，金正恩并没有正式承诺去核化书面意义。专家认为美方应该督促他这样做，并就如何实现这一目标的详细路线图达成共识。

这是一项真正的挑战。

但上周，美国国务院朝鲜特使比根（Stephen Biegun）至少承认，两国在裁军目标上存在分歧，并表示与朝鲜达成协议需要逐步进行。

挑战三：采取去核化行动

双方发出的的信号让人们更期待峰会中的一些动作。

比根表示，朝鲜已经提出，如果特朗普政府采取“相应措施”，朝鲜将摧毁所有制造核弹燃料的设施。

金正恩已经暗示，这些措施必须包括以某种形式减免制裁，以及某种形式的安全保障，比如正式宣布结束朝鲜战争。

美国对于重大去核化步骤的要求似乎已经软化，显然更接受了金正恩倡导的以行动换行动的方式。

有报道称，他们达成了一项协议，以解除部分制裁换取冻结朝鲜的核武器和导弹武器生产。（朝鲜已经停止了试验，并没有停止生产）。

如何确保朝鲜在冻结生产核武后，平壤政府会以实际行动销毁它已经拥有的核武器，将是一大挑战。外界同时担心，即使朝鲜尚未与美方达成一个清楚的无核化路线图，特朗普是否仍会与对方达成临时协议。

挑战四：更现实一点？

事实上，任何了解朝鲜的美国官员都认为金正恩不会放弃核武器计划。

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜曾经是《核不扩散条约》的签署方。

美国国家情报总监丹•科茨（Dan Coats）上周对参议院一个委员会表示，这种核威慑太重要了。他说，朝鲜领导人“最终视核武器为政权生存的关键”，尤其是为对抗美国推翻朝鲜政权的企图。

专家们认为，金正恩在创造外交氛围，让大家接受朝鲜是一个核国家。他在新年致辞中确实有一些引人入胜的说法，宣称朝鲜不会制造或扩散核武器，这是其无核化承诺的一部分。

一些美国前国防部官员甚至认为，更有意义的是就控制武器展开对话，而不是销毁武器。

许多分析人士得出结论，除非朝鲜政权感到安全，并且金正恩可以确信他不需要核武器来继续掌权，否则无核化是不可能的。