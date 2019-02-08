兽医用小狗运毒罪成被判入狱
- 2019年 2月 8日
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哥伦比亚一名兽医承认将海洛英放入狗体内运毒到美国，被判入狱。
由2004年到2005年期间，安迪斯·卢比斯·伊洛尼斯在哥伦比亚一个农场养狗，并将一袋袋的液态海洛英放到狗体内。
2015年，他因运毒在西班牙被捕，及后被送到美国接受审讯，法官裁定兽医罪成，判监六年。
美国司法部纽约东区检察官多诺霍说，"伊洛尼斯以他的兽医学知识，把海洛英藏在狗体内，将毒品运到美国，他需要为此行为负责。"
2005年1月，警方搜查伊洛尼斯位于哥伦比亚麦德林的农场，发现9只小狗，以及17袋一共约3公斤的液态海洛英，其中10袋在狗只体内发现的液态海洛英由相关部门经手术从小狗体内移除，其中3只受细菌感染后死亡。
伊洛尼斯其后逃往西班牙，展开长达14年的追捕行动。
据司法部发言人透露，其中两只获救的狗，已找到新的家。
Donna, 一只小猎犬，由哥伦比亚的一名警员及其家人领养。
Heroina, 一只罗威那，接受了哥伦比亚国家警察训练，成为缉毒犬。