2019年第六周，全球华人庆祝春节，迎接己亥猪年，BBC中文为你盘点中国中央广播电视总台春晚今年想传达的五大信息，又从菲律宾总统杜特尔特的新年致辞，重看中菲关系。

另一方面，美国总统特朗普宣布月底将与朝鲜领导人金正恩在越南会晤，商议朝鲜半岛无核化，牵动半岛的未来；中国医药旗下上海新兴医药的血制品被指受艾滋病病毒感染，再次敲响中国免疫医药安全警钟；澳大利亚政府拒绝中国富商黄向墨入籍，撇销其永久居民权，令外界担心中澳紧张关系再次升温。

1. 中国央视2019猪年春晚传递出的五大信息

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农历除夕，中国央视播出了4个小时的年度《春节联欢晚会》。这是2018年3月中共党政机构改革方案实施，合并三家中央媒体机关后，首次以中国中央广播电视总台名义播出的《春晚》。

过去几年，当局会利用《春晚》对外展示中外关系不断得到加强。但是今年《春晚》没有一个独立的外国演出。今年的晚会中没有强调猪的形象，只有一个喜剧小品中出现了一个《小猪佩奇》的钥匙圈，其他节目完全没有猪年的形象。

2. 杜特尔特春节致辞再谈菲中关系 企图扭转民间反中情绪

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菲律宾总统杜特尔特在农历新年致辞中表示，希望春节会为华人社区和全国带来希望、鼓舞和更多成就。分析认为，这突显其一贯亲中作风，但对于他能否扭转民间反中情绪，就可能不太容易。

3. 中国医药子企业血制品事件：艾滋病污染惊魂的来龙去脉

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具备中央级国有企业背景的中国医药被传出旗下企业有注射用血制品受艾滋病（又称爱滋病）病毒污染，但有关消息被官方自我否定。

中国国家卫生健康委员会要求各地停用中国医药旗下上海新兴医药所生产的一批静注人免疫球蛋白，理由是其艾滋病抗体（HIV抗体）检测呈阳性。但中国国家药品监督管理局之后称，涉事批次药物艾滋病检测呈阴性。事件再次敲响中国免疫医药安全警钟。

4. 中国商人黄向墨澳洲居留权被取消 中澳角力再升级

澳大利亚媒体报道，当地政府正式拒绝中国富商黄向墨入籍澳洲的申请，同时撤消他的永久居民权。

黄向墨被指与中国共产党统战部有联系，他多次向澳洲两大政党捐款，被形容是中国干预澳洲的一个核心人物，外界担心中澳的紧张关系再次升温。

5. 特朗普金正恩第二次会面：为什么选址越南？

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美国总统特朗普在发表国情咨文时宣布，他将于2月27至28日再度与朝鲜领导人金正恩会面。这是继去年6月两人在新加坡历史性会晤后第二次聚头。

为何选址越南？专家指，奉行共产主义的越南被视为中立的主办国，并且符合美国和朝鲜的所有要求。联合国安全理事会一份内部报告指出，朝鲜涉及在海上非法交易石油产品及煤矿等违禁品，逃避制裁，而且这些非法活动有一定规模，令制裁不太具成效。

分析认为，一旦制裁失效，将令美国失去谈判筹码。