图片版权 Getty Images Image caption 在北美洲，美洲狮袭击人类之事并不常见。

一名男子在美国科罗拉多州北部山区的一条受欢迎的公园山道上慢跑，在一头美洲狮从身后扑向他后，徒手杀死了牠。

科罗拉多公园和野生动物管理处（CPW）一名官员表示，该男子在被一头年幼的公狮咬伤脸部和手腕后伤势严重。

官员说，这位尚未具名的男子称，在听到身后传来的吼叫声后转身，狮子就猛烈扑击他。

国家野生动物官员已确认这只“大猫”是死于窒息。

这起攻击发生在星期一（2月4日）下午，地点位于佛特科林斯堡（Fort Collins）附近马齿山开放空间（Horsetooth Mountain Open Space）之西岭小径。该处距离丹佛市约66英里（106公里）。

根据官方声明，遇袭男子描述了他在路上听到一点声音，当他转身查看时就被一头山狮扑倒身上袭击。

“这头狮子倏地扑向跑步者，紧咬住他的手腕和脸部。他却能与该狮子博斗，并从狮身中逃脱，在自卫中杀死狮子。”

男子杀死美洲狮后能自行离开公园，寻求帮助。

公园管理当局在一份声明中形容，该男子脸部、手部、手腕、手臂、腿部和背部的伤势“严重但不危及生命”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @CPW_NE After additional investigation, including examination of the lion, we have confirmed the victim's account that he was able to suffocate the animal while defending himself from the attack. — CPW NE Region (@CPW_NE) 2019年2月5日

官员后来发现了狮子的尸体。确定为体重约80磅（36公斤）的年幼公狮。

CPW东北区经理马克·莱斯利（Mark Leslie）说：“这慢跑者用尽全力拯救自己的生命”

莱斯利并未说明该男子是如何杀死这只狮子，但他表示：“若被狮子袭击，你需要全力做你能做的任何事，就像这位绅士所做的，你可以作出反击。”

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @CPW_NE A reminder that living in Colorado means living among our wildlife. Our website has several great resources, including brochures about how to live and recreate with a variety of species. See our Living with Lions brochure for more information: https://t.co/9t0vPivxdz pic.twitter.com/NvoP9C3pUE — CPW NE Region (@CPW_NE) 2019年2月5日

美洲狮（Cougars）又可称为山狮（Moutain Lions）、豹（Panther）或美洲豹（Puma），都是野生猫科家族一员。牠们的足迹遍布整个美洲，北至加拿大卑诗省（英属哥伦比亚），南至阿根廷，都有美洲狮出没。

但北美洲的山狮袭击人类非常罕见——据CPW称，一个多世纪以来，只有不到十几人被杀。

山狮攻击人的例子经常出现在生病或饥饿的狮子身上，这些狮子的行为通常难以捉摸，并往往避开人类。这次袭击事件中的狮子尸体已被带到附近实验室进行尸检。

图片版权 larimer.org Image caption 马齿山开放空间在当地深受远足者欢迎。

如果你看到一只“大猫”，切忌拔足狂奔。公园服务处说：“跑步可能会刺激狮子攻击和追逐的本能。”

“相反，人应该站稳脚跟，努力让自己看起来更强大，若受到攻击，可以用手边任何武器反击。”

相关单位在一份声明中说：“你要做的就是说服狮子你不是猎物，而且事实上，你可能对牠构成威胁。”

该野生公园也声明：“过去人们已成功地用石头、棍棒、帽子或夹克，园艺工具及其徒手进行反击。”书面声明还补充说，眼睛等敏感区域应首先成为攻击目标。

去年5月，一名单车骑士被华盛顿州当局形容为“憔悴”的一头美洲狮被杀，另一人受伤。

9月，一名俄勒冈州的徒步旅行者被发现死亡，官员怀疑这是该州首例野生美洲狮杀人事件。