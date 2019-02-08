图片版权 EPA Image caption 乌汶叻公主参选总理，消息震憾泰国政坛

她出生在瑞士洛桑，泰国先王普密蓬是她父亲，她毕业于美国麻省理工大学和加利福尼亚大学洛杉矶分校，放弃了公主头衔嫁给同班美国同学，参加流行歌坛新秀选拔赛，客串电影角色，还常在Instagram上发张图片、吐个槽。

她就是现年67岁的泰国公主乌汶叻，泰国先王普密蓬长女，现国王哇吉拉隆功的大姐。她的人生轨迹经常跟泰国皇室规矩礼仪相悖。但是，2019年参加总理竞选，打破了泰国皇室不参政的传统，即便依照她本人的行为准则来看，也是最大胆的举动。

泰国定于3月24日开始选举总理。现任总理巴育宣布将争取连任，乌汶叻公主将代表一个成立仅数月的政党与之角力。

图片版权 Reuters Image caption 现年67岁的乌汶叻公主参选，与泰国皇室不涉足政治的传统相悖，但支持者认为她不具备完整的皇室头衔，因此可以参政。

乌汶叻公主1951年出生在瑞士洛桑，当年年底随父母回到泰国。她从小热爱体育，十来岁时跟父王一起打乒乓球、羽毛球和驾驶小帆船，深得父亲宠爱。1967年，乌汶叻和父王在东南亚运动会上赢得帆船比赛金牌。

1969年，18岁的乌汶叻公主离开皇宫，到美国波士顿麻省理工大学（MIT）核物理专业留学。同班同学中有个叫彼得·詹森（Peter Jensen）的美国小伙子，后来成了公主的丈夫。

1972年结婚时乌汶叻公主21岁。因为嫁了外国人，按规矩放弃了泰国皇室公主头衔，还把名字改成朱莉·詹森（Julie Jensen）。婚后次年，她大学本科毕业，与丈夫一起搬到西海岸的洛杉矶。

詹森夫妇生了3个孩子，詹森太太相夫教子之余，还在加利福尼亚大学洛杉矶分校拿到了公共卫生硕士学位。

年复一年，泰国皇室叛逆公主乌汶叻在美国像普通人一样过着普通的日子，8年不回国，直到1990年代才开始逐渐频繁地回乡省亲，后来还参与了母后的慈善项目。

那些年，乌汶叻也开始频繁地出现在泰国杂志封面上，还频频现身社交聚会和时装活动。虽然她一直没有完全重新获得皇室头衔，但享受公主待遇。

1992年，她成立了乌汶叻基金会，母后是监护人。这个慈善机构为艾滋病孤儿提供帮助。

1998年，乌汶叻公主与相伴四分之一个世纪的丈夫彼得离婚，3个孩子随她回到泰国定居，获得泰国公民和泰国皇室身份。

乌汶叻公主开始履行皇室义务。

图片版权 AFP Image caption 公主乌汶叻被认为是泰国皇室中最善解民意的成员之一

在恪守传统礼仪和规矩的泰国皇室，乌汶叻公主的形象别具一格，更显得亲民、接地气。

她创建了帮助青少年抵御毒品的慈善组织"做回最佳自我"（To Be Number One），经常在宣传和募捐活动中登台唱歌跳舞。

2004年乌汶叻公主的一个儿子在亚洲海啸中丧生。

乌汶叻写小说，演电视剧，演了两部电影，其中一部是根据她写的小说改编的，她出演女主角。

她还在电视剧里客串古代泰国公主。

在泰国民众眼里，乌汶叻公主善解民意，拥抱流行文化，紧跟时尚。

图片版权 Getty Images Image caption 公主出演的影片入选第15届釜山国际电影节。

2018年，她以流行歌手的形象登台献艺，演唱了泰国女子组合BNK48唱红的曲目。

泰国皇室的传统是超越政治。现在，长公主乌汶叻成为泰国采纳君主立宪制以来首位参选总理的皇室成员。

由于乌汶叻回到泰国后并没有全部恢复皇室头衔，有观点认为她不会被拒绝参选，而她的对手也不会因为用词不当而触犯泰国的辱皇罪。

乌汶叻公主此前从未公开表明自己的政治观点和立场，她在社交网站上最近较多的贴子内容主要是她的慈善活动、环境污染、曼谷市民平时遇到的问题，比如雾霾，还有农历新年庆祝等。

图片版权 Twitter Image caption 乌汶叻公主在推特上宣布自己将作为泰爱国党提名候选人参选总理

2月8日，她在Instagram上发贴宣布参选总理，特别说明自己已经放弃了所有皇室头衔，现在只是一介平民，希望行使泰国公民的权利。

但是，有各种迹象表明她在政治上与军方和皇室其他精英相反，更倾向于得到农村和城市中下层民众支持的西那瓦家族，即前总理他信和英拉兄妹的家族。

泰爱国党（Thai Raksa Chart）党魁伊布查普2月8日率众到选委会，将乌汶叻公主登记为该党候选人。他说，泰爱国党邀请乌汶叻公主参选总理，她考虑后决定接受邀请。

这个党是由被推翻后流亡海外的泰国前总理他信和英拉兄妹的亲戚与盟友于2018年11月成立的政党。

乌汶叻公主是他信和英拉的好友。她的主要对手将是现任总理巴育（Prayuth Chan-ocha）。巴育所属的公民力量党与泰国军方关系密切，2014年牵头弹劾了时任总理英拉。

图片版权 Reuters Image caption 戛纳电影节上的公主乌汶叻

泰国政治时局

BBC在曼谷的记者海德说，泰国政治近年来奇诡动向不断，而先普密蓬的长女宣布参选总理堪称奇中之最，无异于颠覆了泰国政治格局。

如果选举委员会确认批准了她的参选资格，就意味着2014年打出保护皇室、防止亲他信势力向政府机构渗透的名义发动兵变的军方势力已经溃散。

虽然现行宪法对未来的新政府仍有持久、深远的影响，但一位出自皇室的总理将有助于终结过去13年来困扰泰国的政治冲突和对立，也有助于迫使政坛各竞争派系达成和解。军政府在这方面的失败有目共睹。

但是，公主参选总理，直接涉足政坛，难免把皇室带到政治中心，有损皇室超越政治的传统。

泰国民众有什么感想?

泰国社交网站上满屏皆是对公主参选的支持（#LongLiveSlender）。这个标签是公主在自己客串出演的电视剧中说过的一句台词，说自己更喜欢听人说“苗条万岁”，而不是“殿下万岁”。

也有不少网民把她跟泰国历史上和文学作品中的一些女英雄相提并论。

大背景

即将举行的总理选举是现总理巴育2014年推翻英拉政府，自己上台执政后的第一次选举。英拉是前总理他信的妹妹。

他信和英拉目前都在海外流亡，但他们在泰国国内仍有很强的势力，支持者众多。

2016年，泰国公投通过了军政府起草的宪法，为阻止他信及其同道日后胜选提供了法律层面的保障。

但是，乌汶叻公主站到了亲他信的政党一边。于是，一切都变了。