特朗普：排除3月1日前与习近平会晤可能性

图片版权 AFP / Getty Images Image caption 特朗普本周在国情咨文中表示，与北京达成任何新的贸易协议"必须包括中国真正的、结构性的改变"。

美国总统特朗普表示，没有在3月1日中美贸易战停战期限到来前与中国领导人习近平会晤的计划。

但特朗普被问及未来一个月左右的时间里是否会和习近平会晤时，特朗普说："还没定，也许会。"

最新的消息打破了此前市场形成中美首脑近期可能会晤并达成贸易协议的乐观情绪，美国股市应声大幅下挫。

2018年底，两位元首之前同意贸易战休战90天，以达成贸易协议。3月1日是休战的最后期限。

预计与现实距离

此前一周，特朗普在白宫会晤中国参加美中贸易谈判的中方代表、中国副总理刘鹤时，曾发出乐观信号，表示他将在近期会晤习近平，最终协议将在他本人和习近平之间达成。

美国白宫国家经济委员会主任库德洛就最新的情况表示，华盛顿和北京目前在贸易谈判中仍然有巨大的立场分歧。

他表示，目前中美首脑会晤没定日期，没定时间，没定地点，什么都没商定。

中美两国的第三轮谈判定于下周在中国举行。美国政府官员表示，美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦将于周一前往中国。

莱特希泽上周在华盛顿结束一轮会谈时对记者说，如果谈判没有取得足够进展，两国元首可能不会会晤。

图片版权 Getty Images Image caption 中美贸易影响两国经济，也影响世界经济。

美朝峰会与中美谈判分歧

2月初，特朗普已经宣布2月27日至28日于越南举行美朝第二次峰会，他将去会晤朝鲜领导人金正恩。

外界曾预测中美两国领导人也可能借此机会在越南会晤。

特朗普本周在国情咨文中表示，与北京达成任何新的贸易协议"必须包括中国真正的、结构性的改变"。

一些中美贸易专家认为，知识产权、技术转让、市场准入、企业补贴导致不平等竞争等等结构性的改革一直是中美谈判的症结所在。

如果3月1日的最后期限前无法达成协议，美国将在3月2日将部分中国出口美国的商品关税从目前的10%提高到25%。

中美的贸易僵局已经开始导致全球经济增长减速，引发金融市场的恐慌。