亚马逊创始人贝索斯指控美国八卦杂志敲诈

图片版权 Reuters Image caption 全球首富、亚马逊创始人杰夫·贝索斯

全球首富、亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）指控一本美国八卦杂志所有人试图对他进行敲诈勒索，并称其威胁如果不从就公布私人照片。

贝索斯称，《国民问询》周刊（National Enquirer）母公司美国媒体公司（American Media Inc）希望贝索斯停止调查他们是如何得到贝索斯的个人讯息。

贝索斯上个月宣布离婚数小时后，《国民问询》周刊公布了包括私人信息在内的婚外情细节。美国媒体公司称，公司“行为合法”。

美国媒体公司在一份声明中表示，公司相信其报道贝索斯的故事时行为合法。“另外，贝索斯近日作出指控时，我们真诚与其谈判，解决与他的所有问题。”

“但是，鉴于贝索斯指控的性质，董事会已召开会议，认为应当对这些指控进行迅速、彻底的调查。调查结束后，董事会将采取任何必要的适当行动。”

贝索斯怎么说？

贝索斯周四（2月7日）在博客文章中披露了一封电子邮件，称美国媒体公司的代表已经向中间人传送了一封电子邮件，威胁要公布他和其情人、前电视节目主持人桑切斯（Lauren Sanchez）的亲密照片。

贝索斯说，美国媒体公司想要他作不实声明，声明《国民问询》周刊对他和其情人的报道并未带有政治动机。贝索斯持有《华盛顿邮报》。

图片版权 Reuters Image caption 贝索斯与其妻子上个月宣布分居

根据贝索斯在其博客中发布的电邮，一名美国媒体公司律师周三（6日）提议，如果贝索斯发布公开声明“称（贝索斯及团队）并不了解或并没有依据”做出怀疑，那他们就不会发布这些照片。

此前，贝索斯的调查员表示，他们有“有力线索”怀疑是政治原因。

贝索斯说：“尽管他们威胁可能会让我付出个人损失并让我难堪，但我决定公布他们发给我的东西，而不是屈服于敲诈勒索。”

贝索斯在博文中提及了美国媒体公司与总统特朗普的关系。

图片版权 Getty Images Image caption 前电视节目主持人桑切斯

为什么贝索斯提及特朗普？

贝索斯说，持有《华盛顿邮报》对他来说是个麻烦事，因为他与包括美国总统特朗普在内的“某些有权势的人”为敌。而美国总统特朗普是美国媒体公司老板佩克（David Pecker）的朋友。

美国媒体公司最近在法庭上承认，它曾与特朗普的总统竞选团队合作，向一名《花花公子》模特支付15万美元的封口费，掩盖其与特朗普的婚外情。贝索斯在其博客文章中提及了此事。

曼哈顿检察官去年12月宣布，美国媒体公司同意与联邦当局合作意味着，它将不会因这笔钱面临刑事指控。

特朗普前律师科恩（Michael Cohen）已承认违反了竞选财务法。科恩称，曾在特朗普的指示下促成了这笔封口费。

贝索斯的名誉怎么办？

贝索斯并未试图遮掩尴尬内容，并称“当然不希望私人照片被公开”，但是他说，“我不会参与他们众所周知的敲诈、政治恩惠、政治攻击及腐败行为。”

他的博客里写了《国民问询》周刊杂志编辑霍华德（Dylan Howard）发来的10张照片的详细细节。霍华德称，这些照片是在新闻采集的过程中拿到的。

图片版权 CBS Image caption 《国民问询》周刊称贝索斯“道德败坏”

贝索斯说，美国媒体公司宣称新闻价值在于，这些照片可以向亚马逊股东证明其商业判断糟糕。但是贝索斯回击说，公司业绩“不言自明”。

霍华德及《国民问询》周刊两名记者的名字出现在该杂志1月9日发表的一篇11页长报道中。该报道包含据称是贝索斯和桑切斯婚外情的细节。该杂志称该报道是“史上最大型调查”。

美国媒体公司如何拿到贝索斯的照片和信息？

这是贝索斯私人调查员关注的重点。

调查由贝索斯长期的安全负责人贝克尔（Gavin de Becker）领头。他曾说，有关这次泄密的“有力线索指向政治动机”，但没有透露更多信息。

上周他曾说，桑切斯的兄弟迈克尔已经成为他们调查的重点。但迈克尔·桑切斯否认参与泄密。

美国媒体报道，迈克尔·桑切斯认识美国媒体公司的佩克，以及其他与特朗普有联系的人，包括特朗普前竞选助手佩奇（Carter Page）和斯通（Roger Stone）。斯通向美国新闻网站《每日野兽》确认，他认识迈克尔·桑切斯，并称他是一个“很好的人”。