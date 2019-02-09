图片版权 PA Image caption 剑桥大学的女经济学家维多利亚·贝特曼在BBC接受广播4台采访过程中，脱掉上衣抗议说，英国脱欧的主张相当于 "皇帝的新装"。贝特曼在胸上写着"英国脱欧"（Brexit）的大字。

英国脱欧进程渐入深水区，社会各层各派就脱欧争议升级。如何脱欧甚至是否脱欧，英国知识界精英尖锐论战日趋激烈。

剑桥大学的女经济学家维多利亚·贝特曼在BBC接受广播4台采访过程中，脱掉上衣抗议表示说，英国脱欧的主张相当于 “皇帝的新装”。

贝特曼在胸上写着“英国脱欧”（Brexit）的大字。

贝特曼教授在采访中表示，脱欧将使英国经济面临巨大风险。主张脱欧者罔顾事实，自欺欺人。

她在采访中挑战要求与英国主张脱欧的政治家、下议院议员里斯·莫格进行一场“坦荡荡的公开辩论”。

贝特曼的态度反映了英国知识精英中一批人士的意见，因此她的言行都受到很多英国人的赞扬和支持，同时也有一批英国知识精英反对她的主张和脱衣抗议举措。

女权主义活动人士

早年贝特曼在剑桥大学本科毕业，之后在牛津大学就读并获得硕士和经济学博士学历。她是英国宏观经济和经济史专家，发表过多部书籍，目前在剑桥大学担任教授。

Image caption 英国一些人士强烈要求硬脱欧，反对与欧盟保持联系，他们也上街抗议认为英国政府脱欧不坚决。

作为一名女权主义者，这不是贝特曼第一次就英国脱欧做出激烈的抗议。

2019年初，在剑桥大学礼堂中有数十人参加的一次讲座上，贝特曼在讲台中心脱光衣服，身上仅写着“脱欧让英国裸体”的的标语，发表长达一小时的演讲，激烈抨击英国脱欧的主张将会给英国经济带来的种种冲击。

目前，英国从政坛到社会各界都对如何英国脱欧、甚至是否应该脱欧表达不同意见。

而目前，英国尚未能与欧盟就如何脱欧达成协议，引发各方的不确定和担忧。