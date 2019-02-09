图片版权 Reuters Image caption 布鲁斯·麦克阿瑟承认全部八项一级谋杀控罪。

被加拿大媒体称为“多伦多同志村连环杀手”的布鲁斯·麦克阿瑟（Bruce McArthur）因谋杀八名男子而被判处终身监禁。

周五，67岁的麦克阿瑟穿着红色格子衬衫和灰色套头衫，在安大略省高等法院多伦多法庭木无表情地听判。他被判八次无期徒刑，同期执行，接下来25年没有获得假释资格。

麦克阿瑟因在2010至2017年间残酷杀害八名男​​子而被起诉八项一级谋杀罪。遇害人当中有来自南亚和中东的移民与难民，更包括被告人的亲密友人。

主审法官约翰·麦克马洪（Justice John McMahon）形容麦克阿瑟所犯罪行是“纯粹邪恶”（pure evil）的行为，并相信要是麦克阿瑟没有被捕，他毫无疑问将继续杀人。

麦克阿瑟承认所有控罪。由于在加拿大法律下，一级谋杀罪须强制判处终身监禁，且25年内不得假释，因此在麦克马洪法官面前的唯一抉择是判处同期还是分期执行刑罚。

由此，麦克阿瑟在他年满91岁时有机会申请假释。

“专挑弱者行凶”

多伦多同性恋村（Toronto Gay Village）号称加拿大最大的LGBTQ（女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者与酷儿）社群，更是市政厅旅游局专门介绍景点之一。而这起案件中的受害人都与同性恋村有社区地缘关系，包括被告人麦克阿瑟。

他们分别是赛林·艾森（Selim Esen）、安德鲁·金斯曼（Andrew Kinsman）、玛吉德·凯汉（Majeed Kayhan）、狄恩·里斯威克（Dean Lisowick）、克鲁斯纳·库马尔·堪纳盖特拉南（Kirushna Kumar Kanagaratnam）、阿布德拜希尔·法兹（Abdulbasir Faizi）、斯堪达瑞吉·那法尔特南（Skandaraj Navaratnam）和索罗斯·玛姆迪（Soroush Mahmudi）。当中包括来自阿富汗、斯里兰卡与伊朗的移民与难民。

图片版权 Toronto Police/BBC Image caption 八名死者都跟多伦多同志村有联系。

法官特别谴责被告人剥削受害者本身脆弱的生活处境，因为其中两名受害者经常无家可归，并因毒瘾而挣扎，一位是即将被驱逐离境的难民，还有几位是没有向家人公开性取向的已婚男性。

但如果麦克阿瑟以为没有人会关心这些死者，他就错了——里斯威克的叔叔在提交法庭的信件中写道：“狄恩是一个富有爱心和关怀他人的人。他在这个世界并不孤单。”

狄恩曾因精神健康问题与成瘾而挣扎，无家可归。麦克阿瑟对狄恩行凶当天，他才刚从收容所出院。“通过好的治疗，迪恩的本可以扭转生活局面，但这机会已被剥夺了。”

狄恩的表姐茱莉·皮尔罗（Julie Pearo）在庭上带泪作供时谈到她对狄恩的爱：“我对迪恩的爱，以及我对他从此缺席的哀伤，如脑海反覆播放的的电影……占据了我心中所有空间和思绪。”

其他亲人则对麦克阿瑟的所作所为表示愤怒。

图片版权 Reuters Image caption 克鲁斯纳·堪纳盖特拉南的母亲到法庭旁听，亲睹杀害儿子的凶手被判处终身监禁。

玛姆迪的妻子乌玛法·兹祖克（Umme Farzook）之前因丈夫失踪而报警，她至今仍称丈夫为她的“灵魂伴侣”。

她说，得知丈夫被杀后，她患上了创伤后症候群（PTSD），至今一直无法工作。当检察官克雷格·哈珀（Craig Harper）在法庭上朗读乌玛法的陈述时，她在庭上抽泣。

乌玛法写道：“只要我活着，我的痛苦就会永远存在。我将不断地想起我无辜心爱的丈夫是如何遭到残忍杀害。”

警察办案纰漏？

麦克马洪法官在宣读判词之后，罕有地对庭上众人作进一步发言。他同时感谢控辩双方，并指出“给连环杀手辩护并不容易”。

多伦多市警队在案发初期的调查工作受到当地LGBTQ社群等严厉批评，麦克马洪法官特别赞扬警方——尤其是此案的负责探员——将麦克阿瑟绳之以法。

图片版权 Reuters Image caption 麦克阿瑟被捕时正试图杀害第九人。

麦克马洪法官对庭上众人说：“我不做任何评论，也不知道早先调查所发生的事实。我相信，因为你们的团队工作，不仅将麦克阿瑟绳之以法……还把一位被称为约翰（John）的人救回来。”

警方逮捕麦克阿瑟时，他正制伏这位被称为“约翰”的人，此人差点成为案中第九位受害者。

目前，多伦多警方正被独立调查，以了解麦克阿瑟缘何能在七年间杀害多人而未被发现。直到同志村内名人金斯曼遇害后，警方才掌握追查嫌犯身份的方向。

警方在侦办其中两起失踪案时，麦克阿瑟曾作为证人接受调查，但办案人员最终没能得出任何结论。

2016年，麦克阿瑟企图掐死一名男子，后者后来逃脱。麦克阿瑟当时被警方截获，但最终未被检控。当时决定不落案起诉的警员因涉嫌玩忽职守，现正接受调查。