情人节将至，也到了赠送巧克力的高峰。#MeToo时代的情人节，巧克力在日本可能别有味道。

情人、恋人、夫人、友人，表达爱意、传递情谊，在2月14日情人节这一天送巧克力，普天下一个不言的默契，天经地义的规矩，似乎是男士送女士。

“义理”巧克力

在日本，这个不言的默契却是反其道而行之。不是男送女，而是女送男，而且有一个专门的说法，叫 giri choco，翻译成中文就是“义理巧克力”。

“义理”，日文与中文汉字的本意非常贴切，就是有义务的道理。这个义务，是女士给男士送巧克力的义务。2月14日情人节，成了日本特有的“White Day”，“白色情人节”。

情人节送巧克力，在日本是一个超级大生意。情人节前后几天里卖出的巧克力，可以占到商家一年的销售量的大头。

情人节前后巧克力在日本的热销，部分应归于所谓的“义理巧克力”（giri choco）传统，即职场女性们要为男性的上司、老板，同事赠送巧克力。

图片版权 Youtube Image caption "义理"，日文与中文汉字的本意非常贴切，就是有义务的道理。这个义务，是女士给男士送巧克力的义务。2月14日情人节，成了日本特有的"White Day"，"白色情人节"。

“强迫给予”

“义理”巧克力，本来是巧克力商家针对男性希望在情人节收到礼物的心理炮制出来的促销炒作。

这种炒作，换一个地方，可能转瞬即逝，或遭冷落不屑。

但是，在男权社会和大男子主义文化根深蒂固的日本，男人希望在情人节收到巧克力的心理，变成了女性应该给男人送巧克力的“义理”。

日本商家在上个世纪50年代推出的“义理”巧克力，到了80年代已经逐渐演变成一个带有强制性的“传统”。

日本职场女性在情人节如果不给公司男性同事送巧克力，会被视为是“失礼”。

#MeToo之风吹遍日本岛的今天，日本女性对这个所谓的“传统”发起了挑战，称送“义理巧克力”等同“强迫给予”，其实质是滥权和骚扰，要对给男同事送巧克力说不。

图片版权 Getty Images Image caption 巧克力做的高跟鞋。60%的受访女性说，今年的情人节只买巧克力犒劳自己。

巧克力的“反向”

情人节前东京一家百货店的调查显示，60%的受访女性说，今年的情人节只买巧克力犒劳自己。56%的女性说会送巧克力给家人。只有35%的受访者说会给公司的男同事送“义理”巧克力。

对风头转向比较敏感的一些公司已经明令禁止送“义理巧克力”。

一名职场女性在接受今日日本（Japan Today)网站采访时表示：“在公司禁令之前，我们担心要在购买巧克力上花费多少钱，还要担心我们应该给谁送巧克力。这项禁令让我们不再有这种强迫给予的文化。”

注重品牌形象的巧克力公司也见风使舵。国际知名品牌，比利时的 Godiva （歌帝梵）打出大幅广告，称“情人节应该是人们表达真实感情的一天，而不是用来协调工作中的关系。”

在对“义理”巧克力说不的同时，一个新风尚正在形成势头：在情人节送 gyaku choco。gyaku 日文的意思是“反向、逆向”， gyaku choco 即“反向巧克力”，也就是男士给女士送巧克力。

巧克力从“义理”到“反向”，可能会让一些日本女性觉得扬眉吐气。

对商家而言，巧克力无论是“义理”还是“反向”，只要有人送，就偷着乐吧。