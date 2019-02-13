台湾华航罢工：英国航空业如何处理类似问题

图片版权 EPA Image caption 华航机师罢工引发台湾社会关注

台湾华航机师罢工延续多日，被迫取消航班估计超过100多架班次，受影响旅客也多达15000人。

在英国，航空业罢工也并非新鲜事，英国航空公司历年来也曾经因为各种原因多次罢工。

最近的一次是在2017年，部分2010年以后加入英航的空服员不满聘雇条件有新旧差异而举行多次罢工，双方进行多次协商，最终就新的聘雇待遇达成协议而结束罢工。

但是在双方达成协议前，受到影响的无辜消费者还是能够得到一定程度的法律保障。

图片版权 EPA Image caption 机师工会要求改善疲劳航班问题

航班取消能获得退费吗？

可以，欧盟规定航空公司在航班取消时必须对乘客尚未使用的航段机票全额退费，或是在可能范围内尽快重新更改航程前往原目的地。

旅客能获得赔偿吗？

罢工非航空公司能力所控制，因此航空公司没有责任对旅客支付额外赔偿，但欧盟有最低限度的赔偿规定。

任何从欧盟机场起飞的航班，或是抵达欧盟机场的欧盟航班，如果取消或延误超过3个小时，航空公司就有责任支付旅客赔偿金，赔偿金额按照航程距离而有高低，长途航线最高赔偿金可达600欧元。

但欧盟赔偿规定也有“极端情况”下的特殊例外，包括战争、恐怖攻击、安全威胁、造成飞安疑虑的天候条件、以及航空公司以外的罢工（例如机场罢工或空中交通控制罢工）等原因造成的航班取消或延误，不适用赔偿规定。

图片版权 EPA Image caption 罢工导致100多次航班取消

旅客受困国外该怎么办？

如果欧盟航班或从欧盟机场出发的航班被取消，航空公司有责任支付受困国外旅客的食宿费用，直到更改航程旅客返国为止。

如果航空公司要求旅客自行购买餐食和支付旅馆费用，一定要保留收据，并尽量将花费控制在合理范围之内，返国后再向航空公司报销退费。

参加旅行团的旅客怎么办？

如果是参加旅行团而受困国外，一般情况下旅行社必须负责照顾旅客直到返国为止，有些时候可以续住原旅馆，有些时候可能必须搬到其他住处。

图片版权 EPA Image caption 华航机师工会发动台湾史上首次飞行员罢工行动

如果航班被取消，可以取消订房吗？

如果酒店或旅馆是和机票分开订购的话（非套装行程），那么旅客本人对住宿旅馆负有直接的合约责任，按照订房契约规定承担费用。

如果因为航班取消而无法前往住宿地点，旅客应该尽早联络住宿旅馆解释原因，尽可能说服他们同意退费或更改订房，但酒店旅馆并不一定会同意，而旅客订金有可能拿不回来。

可以申请旅行保险理赔吗？

一般旅行保险会在航班延误12小时以上支付小额餐饮费用，少数旅行保险也承保“连带损失”，例如酒店和旅馆住宿损失，但要视旅行保险契约条款而定。