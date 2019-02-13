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美国国务卿蓬佩奥以强硬措辞向盟友发出警告，切勿使用中国科技公司华为的产品。他说，重要的美国系统不能与华为并存，如果这些国家使用华为，美国难以成为他们身边的伙伴。

以美国为首等西方国家担心，华为的科技产品会用于间谍活动。不过，华为一直否认为任何政府做情报工作，亦指责个别国家并没有实质证据证明华为对其国家安全构成具体威胁。中国外交部指美国没有大国的风度，不择手段地炮制“莫须有”罪名和“中国威胁论”，“赤裸裸地威胁和挑拨中国与其他国家关系”。

目前多个西方国家已经开始对华为的扩充感到忧虑，并正考虑会否禁止政府或商业机构使用华为的产品。但一些西方科技公司认为，全面禁止使用华为，会阻碍其发展及机遇。

图片版权 AFP Image caption 蓬佩奥以强硬措辞向盟友发出警告，切勿使用中国科技公司华为的产品。

蓬佩奥访中欧说了什么

蓬佩奥这次访问欧洲五国，他在匈牙利时特别就华为作出警告，是因为美国特别担心华为扩张中欧市场。美国官员说，美国甚少参与该地区事务，却打开了中俄影响欧洲的大门。

“我们希望这些国家知道使用这些（华为）设备的机会和风险，”他说：“我们看到全球也如此（与华为合作），令美国愈来愈难以存在。”

“如果这些（华为）设备与我们重要美国系统并存，将难以让我们成为他们身旁的伙伴。”

他之后在斯洛伐克表示，美国可以在国际市场与其他企业竞争，但要确保这些企业做到公平、公开、透明，不能够有经济方面以外的诱因。

美国司法部早前指控华为违反知识产权法，以及违反美国对伊朗实施的制裁，总统特朗普去年已签署法案，阻止中国科技公司参与美国政府的项目，而美国传媒引述消息指，最快2月底特朗普便会进一步签署行政命令，禁止国内企业使用华为设备。

在中美贸易谈判中，美国表明希望中国解决企业窃取知识产权及技术转移的问题，华为这家科技公司，明显成为谈判中重要一环，但在一些中国媒体看来，美国则要保持自身霸权优势，担心中国经济及技术崛起。

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中国外交部发言人华春莹回应指，抹黑打压中国公司的正当发展与合作权利，其做法既不公正，也不道德，完全没有一个大国应有的作为和风度。

华春莹强调，中方相信绝大多数国家对美方的真实意图和霸凌实质心中是有数的，眼睛是明亮的，希望各方能摒弃意识形态的偏见和零和博弈思维，为正常的国际间友好互利合作提供公平、公正、开放、包容、透明和规范的条件和环境。

华为多番强调自己不会为其他政府做情报工作，亦指中国《情报法》不会迫华为海外业务需要为中国进行情报工作。

华为无线产品线首席营销官周跃峰（Peter Zhou）对英国国家报联社（Press Association）表示，西方国家对华为的批评是出于“妒忌”，形容公司在网络安全有良好纪录，对于华为被无理怀疑只是对整个科技界带来影响。

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其他国家如何选边站

目前，多个美国盟友已加入抵制华为的行列，虽然不一定是受到美国影响，但同样是指出了国家安全的忧虑。但一些国家则仍然在考虑如何与华为保持一定程度的合作关系，因为华为的5G技术在市场上以价钱便宜为亮点，一些电讯商认为选用华为部分产品，不一定涉及国家安全风险，全面封杀华为反而阻碍把网络升级至5G的步伐。BBC中文梳理了一些国家，对华为的表态。

德国：德国总理默克尔表示，德国要确保华为不会把数据资料转交中国。路透社引述德国高层官员消息称，将会咨询电讯商，决定是否继续让华为参与5G网络建设。德国政府内部正商议是否加入美国，以国家安全为由排除华为的决定，但预料两周内也不会有结果。消息人士声称，要考虑成本、可行性和安全措施。德国三大电讯营运商目前也有使用华为设备，并警告一旦限制它们的选择，会增加成本，一些营运商表示，已建议一系列技术措施，确保安全，包括成立独立实验室去全面检查关键设备，以回应政府的忧虑。

英国：英国政府并没有按美国呼吁直接抵制华为，但国内已就华为是否构成威胁长开讨论，政府预料会在3月底或4月初，决定是否让华为参与国内的5G移动网络建设。英国政府去年已对华为安全问题表达关注，并指华为对国家安全会否构成风险方面，只提供“有限度的保证”，要求华为作出改善，英国情报部门负责人也警告，中国的新技术构成安全威胁，也特别提到华为参加5G网络建设问题。华为表明会斥资20亿美元，花时3至5年时间作出改善。但多家英国电讯商已表明反对全面禁用华为，认为会令英国走向5G网络的进程大幅度延迟、增加成本和削弱英国在电讯科技界的地位，不过英国电信（BT）去年12月已称，决定两年内把华为设备从核心4G网络中移除。

法国：法国政府曾经针对华为寻求通过新法例，要求电讯商在使用个别或有间谍风险的产品时，要得到官方同意，但法国国会否决了议案，政府表明会想方法再度推出类似法案，法国官员表明要保护敏感资讯。然而，目前法国两家主要电讯公司已经使用了华为设备，不过其无线网络公司Orange 14宣布不会选择华为建造5G网络。

挪威：挪威政府正考虑把华为排除在5G设备供应商之外，情报部门指，中国谋求窃取挪威机密，构成安全威胁，特别是中国《情报法》要求中国公司支持国家情报工作，令中国公司可以影响华为等中国公司的工作，目前挪威两家主要电讯公司均有在4G网络使用华为，当地政府正研究是否限制各家公司使用华为设备的数量，中国驻挪威大使馆反驳，称指控“十分荒谬”。

匈牙利：华为目前为7成匈牙利人服务，公司亦与匈牙利主要电讯供应商合作，包括一些国营企业，匈牙利是最热衷中国投资的欧洲政府之一，但匈牙利外长西亚尔托（Peter Szijjarto）强调匈牙利作为北约一员，会继续履行西方盟友的承诺，与中国或俄罗斯合作，也不会令他们变成不可靠的北约成员。

图片版权 Money.pl Image caption 波兰媒体对华为被捕销售经理王伟晶有很多报道，称他有个波兰名字：Stanislaw。

波兰：波兰上个月爆出了一宗涉及华为的间谍案，波兰政戍以涉嫌间谍活动逮捕了在波兰的中国华为高管王伟晶以及一名波兰籍工程师、曾任职国家安全局的Piotr D之后，两人否认罪名。华为在事件曝光后，迅速与王伟晶撇清关系，终止与王伟晶的雇佣关系。波兰政府亦正在考虑禁止华为在波兰市场的运作。

捷克：华为在捷克同样受挫，当地政府禁止一些曾被情报部门警告的公司，参与政府投标。捷克有关部门此前曾警告华为和中兴，或会带来“安全威胁”。虽然这个警告没有禁止华为参加当地的网络建设，但意味企业需要重新检视使用华为所面对的安全风险，以及影响与政府的合作。华为扬言会对捷克政府采取法律行动。当地的电讯商沃达丰（Vodafone）原本与华为就5G网测试合作，但沃达丰上个月叫停，会等当局通知才决定会否在系统核心使用华为产品。

斯洛伐克：斯洛伐克对华为却有截然不同的态度，总理彼得·佩莱格里尼（Peter Pellegrini）曾表示，目前没有证据显示华为的产品会带来安全问题。佩莱格里尼认为，如果国家要讨论网络安全的问题，就应该谈论所有公司，而不是针对特定一两家公司。他又说，政客应该小心“不要让自己变成贸易战或竞争对手之间的棋子”。

加拿大：由于加拿大应美国要求拘捕华为千金兼高管孟晚舟，引发中加连串外交风波，加拿大前外交官和商人在中国被捕，被视为中国政府的报复。事件发生之时令人尴尬，因为加拿大原本是最有可能成为华为大客的国家，加拿大此前没有跟随美国等西方国家，公开对华为表示忧虑，但孟晚舟事件令加拿大国内抵制华为，中国驻加拿大大使早前警告，如果加拿大禁止华为协助加国建立5G网络设备，不确定届时会发生甚么事，呼吁加拿大当局作出“明智抉择”。

图片版权 Reuters Image caption 孟晚舟案后，华为更加成为西方国家舆论的目标。

澳洲：去年8月，澳洲政府以国家安全理由，禁止华为为其国家提供5G网络技术，澳洲一直担心外国势力介入，主要是担心中国在不同层面对澳洲的影响力。不过，并没有阻止华为与澳洲政府其他方面的合作，根据澳洲媒体的报道，澳洲政府在科研项目提供了100万澳元，让大学与华为在无线沟通到道路建设，展开合作项目，亦资助一些学生到中国参观华为设施，但一些澳洲学者表达忧虑，认为澳洲政府对待华为的态度自相矛盾。

新西兰：去年11月，新西兰政府以国家安全为由，拒绝华为协助他们手机网络升级，阻止无线网络营运商在5G网络中使用华为。新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）承认，与中国关系复杂，有时甚具挑战，她原订2018年年底访问中国的行程，至今还未落实，不过她否认华为禁令影响两国外交关系，并强调这项决定不是因为其他国家影响，而是有关国内的监管程序，以新西兰的数据安全的考虑作出决定。

日本：日本在去年12月同样决定把华为和兴排除在政府采购清单，日本三大电讯巨头跟随政府决定，表明会把华为排除在他们的5G网络之中。据日本媒体引述消息称，政府发现华为内部硬件有“多余的东西”，但没有具体表明这是甚么东西，外界曾分析认为，日本禁用华为会影响中日关系的发展。

韩国：韩国政府目前没有明确对华为作出限制，不过韩国多家大型电讯供应商的5G网络建设，华为均未能投标成功，惟独一间与华为有合作、第四大电讯商LG U+表态支持华为，认为华为不构成安全风险。