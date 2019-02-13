图片版权 AFP Image caption 皮尤什·戈亚尔（Piyush Goyal）称列车"如闪电般飞驰而过"。

印度铁道部负责人近日因在社交媒体上转发一条印度“高速”列车的快进视频而被嘲讽。

印度铁道与能源部部长皮尤什·戈亚尔（Piyush Goyal）在推特上发布了一条信息，描述列车“如闪电般飞驰而过”。

火车迷阿布舍克·贾斯瓦尔（Abhishek Jaiswal）随后发布视频原素材。他说原始视频拍摄于去年12月，用于他在Youtube的火车主题频道。

在贾斯瓦尔的原始视频里，同一辆火车的运行速度要慢得多。

而戈亚尔在推特官方账号上发布视频，并配文称赞这是“‘印度制造’计划下建造的印度第一条准高速列车，致敬印度号（Vande Bharat Express）”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @PiyushGoyal It’s a bird...It’s a plane...Watch India’s first semi-high speed train built under ‘Make in India’ initiative, Vande Bharat Express zooming past at lightening speed. pic.twitter.com/KbbaojAdjO — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 2019年2月10日

身为印度的铁道部长，戈亚尔掌管着世界上第四大铁路网络。

戈亚尔转发视频中的列车为印度18号列车（Train 18），确实是印度目前速度最快的火车。它将以每小时130公里（80英里）的最高时速往返于首都德里和瓦拉纳西。

作为回应，贾斯瓦尔在推特上发布了他的视频链接，该视频于去年12月20日发布在他的Youtube频道铁路邮件（The Rail Mail）上。视频中的列车运行速度明显慢多了。

贾斯瓦尔称，视频是在印度北部哈里亚纳邦的Asaoti车站拍摄的。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @abhie_jaiswal This is my video and this is forwarded by 2x speed to the original vdo. https://t.co/mqY95AwlOR



whoever handling your account is really a dump. — Abhishek Jaiswal 🇮🇳 (@abhie_jaiswal) 2019年2月10日

印度新闻网站Alt News随后将两段视频放在一起，方便观众对比观看。

随着对照视频的公开，网友们通过发布他们各自版本的“高速列车”视频来嘲讽铁道部部长。

期间，也有网友利用专业编辑技巧提供速度更快的视频版本。

戈亚尔尚未对质疑作出回应。不过，他仍继续在他的社交媒体上发布列车相关的视频。